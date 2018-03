ORF SPORT + mit den Höhepunkten vom Kanu-Weltcup in Cardiff und von der ÖSV-Länderkonferenz

Am 24. Juni im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Montag, dem 24. Juni 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte vom Kanu-Weltcup in Cardiff um 20.15 Uhr, von der ÖSV-Länderkonferenz um 21.00 Uhr und von der Beachvolleyball-World-Tour 2013 in Den Haag um 21.15 Uhr sowie das Funsport-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 21.45 Uhr.

Österreichs Slalom-Kanuten starteten am Wochenende in Wales in die Weltcup-Saison 2013. Die walisische Hauptstadt Cardiff war die erste von fünf Stationen in der diesjährigen Weltcup-Serie.

Am 21. Juni fand in Pamhagen im Burgenland die 78. Ordentliche Länderkonferenz des Österreichischen Skiverbandes statt, bei der unter anderem alle Medaillen-Gewinnerinnen und -Gewinner sowie alle Weltcup-Siegerinnen und -Sieger der einzelnen Sparten bei einem Festakt geehrt wurden.

Den Haag war in diesem Jahr erstmals Austragungsort eines Beachvolleyball-Grand-Slam-Turniers für Damen und Herren. Brasilien demonstrierte mit Gold bei den Damen und bei den Herren einmal mehr seine Beachvolleyball-Stärke. Pedro Solberg und Bruno Oscar Schmidt setzten sich gegen die Letten Janis Smedins und Aleksandrs Samoilovs mit 21:19 und 21:12 durch. In einem rein brasilianischen Finale bei den Damen siegten Talita Antunes und Taiana Lima gegen Maria Clara und Carolina Salgado ebenfalls in zwei Sätzen mit 21:16 und 21:13.

