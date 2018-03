TIROLER TAGESZEITUNG AM SONNTAG "Leitartikel" Sonntag, 23. Juni 2013, von Michael Sprenger: "Aufstand einer neuen Generation"

Rousseff blickt spät, aber doch in die Türkei - und versucht zu lernen. Erdogan sollte seinerseits den Blick nach Rio riskieren.

Innsbruck (OTS) - Die Parallelen sind auffallend. In der Türkei und in Brasilien regierte lange das Militär, es herrschte Unterdrückung. Doch in beiden Ländern konnte sich - in unterschiedlicher Ausprägung - ein demokratisches System etablieren. Unterstützt wurde dieser Prozess durch einen wirtschaftlichen Aufschwung. So konnte eine neue Generation des Mittelstands entstehen. Am Bosporus ebenso wie in Rio fand diese Generation in den boomenden Jahren den Weg aus der Armut. Mit dem Wandel entstand ein neues Selbstbewusstsein. Und ausgestattet mit diesem Selbstbewusstsein gingen in der Türkei und in Brasilien die Menschen auf die Straße, um ihr Recht einzufordern, um für ihre Ziele zu kämpfen. Also für eine gerechte Teilhabe am Wohlstand. Hier wie dort fühlten sich die Verantwortungsträger von den ersten Protesten (in Sao Paulo gegen erhöhte Buspreise, in Istanbul gegen ein Bauprojekt) provoziert und tappten in die selbst gestellten Fallen. Die Regierenden glaubten, mit Gewalt die Menschen einschüchtern zu können. So als ob Recep Tayyip Erdogan und Dilma Rousseff den Wandel ihrer Länder nicht wahrhaben wollten. Sie ernteten Massenaufstände.

Doch während Erdogan noch immer Verhandlungen als Schwäche interpretiert, dürfte Rousseff mittlerweile die Zeichen der Zeit erkannt haben und Erdogans Fehler nicht weiter wiederholen wollen. Brot und Spiele reichen den Massen eben nicht. Sie wollen echte Reformen haben. Vielleicht erinnerte sich die Staatspräsidentin auch an ihr früheres Leben als Revolutionärin. Jedenfalls will sie die Stimme der Straße nun hören und respektieren. Zu hoffen ist, dass Rousseff es ernst meint, und wenn ja, Erdogan von ihr lernt.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610