Omnicom Media Group steht in Cannes einsam an der Spitze

(PRN) - - Gruppe nimmt 19 Preise mit; OMD und PHD sind Hauptgewinner bei den Medien-Löwen

Cannes, Frankreich (ots/PRNewswire) - Zum zweiten Mal in Folge führt Omnicom Media Group (OMG) die Liste der Gewinner unter den Medienagentur-Holdings auf dem jährlichen International Festival of Creativity in Cannes an, wobei ihre Flaggschiff-Agenturen OMD und PHD zusammen 19 Löwen einsammelten und damit die Plätze eins bzw. zwei bei den von individuellen Agenturen gewonnenen Preisen in der Medien-Kategorie einnehmen - darüber hinaus wurde OMD Australia als Medienagentur des Jahres ausgezeichnet.

OMD BESETZT 1. PLATZ

Zusätzlich zur Auszeichnung als Agentur des Jahres gewann OMD insgesamt 12 Löwen - allein 10 in der Medien-Kategorie - und wurde dadurch zur individuellen Medienagentur mit den meisten Preisen des Festivals. Zu dem vollen Dutzend an Preisen gehören der Große Preis in der Presse-Kategorie, der an OMD US für ihre Apple iPad-Minikampagne ging, und ein Löwe für kreative Effektivität, der an Manning Gottlieb OMD UK für ihre John Lewis-Kampagne verliehen wurde.

OMDs Preise in der Medien-Kategorie schließen zwei Gold-, vier Silber- und vier Bronze-Löwen ein. Die Gewinnerbeiträge kamen aus mehreren OMD-Märkten, inklusive die Vereinigten Staaten, Großbritannien, Australien, China, Russland, Dänemark, Spanien, Hongkong und Neuseeland, und repräsentieren Arbeiten für einige der führenden globalen Marken, wie z.B. McDonald's, Pepsi und Doritos.

REKORDAUFTRITT VON PHD

Als weiteres Familienmitglied gesellte sich PHD zu ihrer Schwesteragentur in der Spitzengruppe der Medien-Kategorie, setzte sich gegen alle anderen Medienagenturen durch und sicherte sich den zweiten Platz mit insgesamt sieben Medien-Löwen - ein Mal Gold, ein Mal Silber und fünf Mal Bronze. Die Preise demonstrieren die kreative, strategische und geographische Tiefe und Breite der Gewinnerbeiträge von PHD, die Arbeiten aus mehreren Märkten, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada, Puerto Rico und Großbritannien, und aus Bereichen wie Körperpflege (Unilevers Dove-Seife), Spirituosen (Absolut-Wodka), Medien (The Economist Group) und gemeinnützige Organisationen (Amnesty International) umfassen.

"Der hervorragende Auftritt in Cannes - insbesondere angesichts der diesjährigen überwältigenden Qualität und Quantität der eingereichten Arbeiten - bestätigt uns in unserer Verpflichtung, kreative Medienstrategien zu liefern, die messbare Geschäftsergebnisse für unsere Kunden produzieren", sagte Daryl Simm, CEO von Omnicom Media Group Worldwide. "Es ist ein nachdrücklicher Beleg der individuellen Stärke und des Talents der Mitarbeiter unserer Agenturen sowie der Inspiration zu besserer Arbeit, die wir von unseren großartigen Kunden bekommen."

Informationen zu Omnicom Media Group

Omnicom Media Group ist der Bereich Mediendienstleistungen von Omnicom Group Inc. , dem führenden globalen Unternehmen für Werbung, Marketing und Konzernkommunikation, das über 5000 Kunden in mehr als 100 Ländern hat. Omnicom Media Group umfasst die Komplettservice-Mediennetzwerke OMD und PHD, die Digital-, Daten- und Analyseplattform Annalect Group und eine Reihe von spezialisierten Kommunikationsfirmen.

