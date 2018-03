30. Donauinselfest: Häupl besuchte "Sicheres Wien-Insel"

Wien (OTS/SPW) - Am Samstagnachmittag besuchte Wiens Bürgermeister Michael Häupl im Rahmen des 30. Donauinselfests die "Sicheres Wien-Insel" zwischen Floridsdorferbrücke und U6-Brücke/Schnellbahnbrücke. Der Bürgermeister wurde dabei von Gesundheits- und Sozialstadträtin Sonja Wehsely, Wohnbaustadtrat Michael Ludwig und Wiener SPÖ-Landesparteisekretär Christian Deutsch begleitet. Auf der "Sicheres Wien-Insel" präsentieren die Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen, zahlreiche Magistratsabteilungen der Stadt Wien und das Bundesheer ihre vielfältigen Tätigkeitsfelder. Neben Vorführungen sowie Demonstrationen von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung erhalten die BesucherInnen Informationen und Beratung aus erster Hand.****

Im Verlauf des Rundgangs schüttelten Häupl, Wehsely und Ludwig zahllose Hände, posierten für Fotos und dankten den "Helfern Wiens" für deren professionelles Engagement. Wohnbaustadtrat Michael Ludwig erinnerte sich bei dieser Gelegenheit auch daran, schon 1982 bei der legendären "Nullnummer" des Donauinselfests mitgearbeitet zu haben. "Ich habe von Beginn an viel mitbekommen - wie das ursprünglich kleine Fest bei der Floridsdorfer Brücke zum größten Gratis-Open Air Europas gewachsen ist." Zahlreiche internationale Delegationen hätten sich immer dafür interessiert, warum das Donauinselfest so sicher ist: "Das spricht sehr für die Organisation und das Klima in der Stadt." Das Fest mache darüber hinaus deutlich, dass mit der Donauinsel nicht nur ein exzellenter Hochwasserschutz für Wien geschaffen wurde, sondern auch ein hochattraktives Naherholungsgebiet. (Schluss) tr

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at