ORF in Memoriam Hans Hass

Heute: "Das Mädchen auf dem Meeresgrund" und "Hans Hass - Der Mann, der das Meer entdeckte"

Wien (OTS) - In Memoriam Hans Hass ändert das ORF-Fernsehen sein Programm und zeigt heute Samstag, dem 22. Juni 2013, um 22.00 Uhr in ORF 2 die ORF/ZDF-Biografieverfilmung "Das Mädchen auf dem Meeresgrund" mit Yvonne Catterfeld und Benjamin Sadler und anschließend um 23.40 Uhr in ORF 2 die ORF-Dokumentation "Hans Hass -Der Mann der das Meer entdeckte".

"Das Mädchen auf dem Meeresgrund"

Wien, 1950: Die hübsche, junge Studentin Lotte (Yvonne Catterfeld) will unbedingt Fotoreporterin werden und die Welt bereisen - so wie ihr Idol Hans Hass (Benjamin Sadler). Schon bald kommt sie dem Pionier der Unterwasserwelt ganz nah: als seine Sekretärin. Lotte erlebt Hass als zielorientierten Mann, der alles seiner Passion unterordnet und grundsätzlich keine Frau mit auf Expedition nimmt. Dennoch gibt sie nicht auf und schießt faszinierende Fotos von der Unterwasserwelt der Donau. Hass ist von den Bildern beeindruckt - mit auf Reisen will er Lotte dennoch nicht nehmen. Doch dann braucht Hans für eine Expedition, auf der er als Erster einen weißen Hai filmen will, eine Garantie für klingende Kinokassen: eine bildschöne Frau vor der Kamera. Lottes Chance! Sie kommt mit ans Rote Meer, taucht ein in die prächtige Unterwasserwelt, schwimmt mutig mit den Haien. Mit ihrer Leidenschaft erobert Lotte nicht nur Hans' Herz, sondern wird schon bald als sensationelle Taucherin auf allen Titelseiten zu sehen und berühmt sein - als das Mädchen auf dem Meeresgrund.

"Hans Hass - Der Mann, der das Meer entdeckte"

Für Hunderttausende Taucher in aller Welt ist der Name Hans Hass ein Synonym für die Erforschung der Unterwasserwelt. Hans Hass gilt als Vater der Unterwasserfotografie. Als Erster entwickelte er einen Apparat, mit dem er sich als "Fisch unter Fischen" bewegen und ein großes Publikum in die geheimnisvolle Unterwasserwelt einweihen konnte. Ausschnitte aus legendären Filmen wie "Unternehmen Xarifa" oder "Abenteuer im Roten Meer" führen die Zeit vor Augen, in der Hans Hass den Ozeanen ihren Schrecken nahm und eine neue Welt erschloss. Eine Dokumentation von Manfred Christ und Harald Pokieser.

