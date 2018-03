Steindl zu SPÖ: Von wegen Gerechtigkeit

Scheinheiligkeit der SPÖ schreit zum Himmel - ÖVP belebt mit sinnvollen Maßnahmen heimische Wirtschaft

Wien (OTS) - "Von wegen Gerechtigkeit - die Scheinheiligkeit der SPÖ schreit zum Himmel", erklärt der Vorsitzende des parlamentarischen Wirtschaftsausschusses, ÖVP-Abgeordneter Konrad Steindl, in Richtung des SPÖ-dominierten ÖGB und der Stadt Wien: "Die wahren Steuersünder sitzen in der Gewerkschaft. Nicht nur, dass der ÖGB sein Vermögen in einer Stiftung parkt - er wehrt sich auch dagegen, die Schenkungssteuer zu zahlen, obwohl er von der Finanz dazu aufgefordert wurde." Und dieses scheinheilige Verhalten sei kein Einzelfall. "Die SPÖ findet nichts dabei, eine Angstkampagne gegen die Privatisierung des Wassers zu fahren und gleichzeitig die Gebühren erneut nach oben zu schnalzen. Wie der Rechnungshof 2010 festgestellt hat, erzielte die Stadt Wien in den Jahren 2005 bis 2007 Überschüsse aus den Gebührenhaushalten Kanal, Wasser und Abfall in der Höhe von 390 Millionen Euro. Zuletzt wurden die Gebühren 2012 kräftig erhöht. Und die nächste Erhöhung 2014 ist schon ausgemacht. Die Gemeinde Wien verdient, auch auf dem Rücken der Ärmsten, prächtig Geld." ****

Für mehr Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und steigenden Wohlstand stehe hingegen die Politik der ÖVP: "Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner hat schon bisher richtig gehandelt: Die Exportoffensive 'go international' wird bis 2015 verlängert, insgesamt investiert das Wirtschaftsministerium 31 Millionen Euro in neue Exporterfolge, indem Österreichs Unternehmen bei der Erschließung neuer Zukunftsmärkte gezielt unterstützt werden." Nun werde mit wichtigen Belebungsmaßnahmen die Bauwirtschaft gestützt, so Steindl: "Dass Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner nun Bauprojekte vorzieht und Rücklagen dafür einsetzt, Arbeitsplätze zu sichern und schaffen, ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Nein zu Faymann-Steuern und SPÖ-Scheinheiligkeit, Ja zu sinnvollen Wirtschaftsmaßnahmen Marke ÖVP."

