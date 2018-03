Priesterbild des Papstes: "Hirten inmitten der Schafherde"

Priester vermitteln für Franziskus zwischen Gott und Mensch und müssen "an die Ränder" des Lebens gehen - Gläubige sollen um und für Priester beten

Vatikanstadt, 22.06.13 (KAP) Priester müssen in die Randzonen hinausgehen, unter den Menschen leben und ihnen dienen, hat Papst Franziskus in seinen bisherigen Äußerungen zum Priestertum dargelegt. Wie ein Rückblick auf Predigten und Ansprachen der ersten 100 Tage des Pontifikats anlässlich dem traditionellen Weihetermins am Apostelfestes "Peter und Paul" am 29. Juni zeigt, skizziert Franziskus die Priester vor allem als "Mittler zwischen den Menschen und Gott". Die Verkündigung des Evangeliums sei eine Aufgabe, die nicht nur Priestern, sondern jedem Christ zukomme - ermutigt durch den Heiligen Geist, getragen vom Gebet und umgesetzt durch das eigene Lebensbeispiel nach dem Vorbild Jesu.

"Den guten Priester erkennt man daran, wie sein Volk gesalbt wird", erklärte der Papst etwa bei der Chrisam-Messe am Morgen des Gründonnerstages. Seien Menschen mit dem "Öl der Freude" gesalbt, merke man dies, "wenn sie aus der Messe kommen mit dem Gesicht dessen, der eine gute Nachricht erhalten hat." Predigten sollten das Alltagsleben der Menschen erreichen und Grenzsituationen, "Randgebiete", erleuchten. Dies ermutige Menschen, Priester um deren Gebet oder Segen zu bitten, und mache diese zu Mittlern zwischen Gott und Mensch.

Gerade in die "Randgebiete" - vom Papst mit "Leid, Blutvergießen, Blindheit, Gefangenschaft vieler schlechter Herren" umschrieben -sollten die Priester hinausgehen und die Macht und erlösende Wirkung ihrer Salbung erproben. Gingen sie nicht ins "Meer der heutigen Welt", in der sie "Haut und Herz" für Jesus aufs Spiel setzten, würden sie "um das beste unseres Volkes kommen, was das Innerste des Priesterherzens zu aktivieren vermag". Sie würden allmählich zu "Zwischenhändlern, Verwaltern und traurigen Antiquitäten- oder Neuheitensammlern" verkommen, statt "Hirten inmitten der Herde mit dem Geruch der Schafe", Menschenfischer und Mittler der Gnade zu sein.

Mehr auf www.kathpress.at (ende) per/pwu/

nnnn