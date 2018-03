Kaske: Sonderkonjunkturprogramm wichtig

Wien (OTS/AK) - "Jeder Arbeitslose ist einer zu viel", sagt AK Praesident Rudi Kaske. Deshalb sei ein Sonderkunjunkturprogramm wichtig, wie es heute der Bundeskanzler angekuendigt hat. Investitionen in den sozialen Wohnbau, in die Kinderbetreuung oder in die Pflege sind wichtig fuer die Menschen und schaffen schnell zusaetzliche Arbeitsplaetze. Wichtig ist Kaske, dass die Bundesregierung jetzt rasch das Sonderkunjunkturprogramm beschliesst. "Wenn wir sinnvoll investieren, loesen wir wichtige Probleme und schaffen Arbeitsplaetze."

