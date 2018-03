30. Donauinselfest: Mit kleinen und großen PiratInnen auf der Eskimo/okidoki Kinderfreunde-Insel

Wien (OTS/SPW) - Auf diesem Inselabschnitt strahlen alle Kinderaugen:

Die Eskimo/okidoki Kinderfreunde-Insel bietet mit neuem Standort nahe der Brigittenauer Brücke noch mehr Spaß für die kleinsten Gäste auf dem größten Freiluft-Open-Air-Festival Europas bei freiem Eintritt. Und heuer erwartet neugierige EntdeckerInnen ein ganz besonderes Highlight: die "Jake und die Nimmerland Piraten" Tour, basierend auf der beliebten gleichnamigen Disney Junior Serie - zum ersten Mal in Österreich.****

Los geht es wieder um 15 Uhr, die MitarbeiterInnen der Kinderfreunde betreuen die Kinder vor Ort professionell und voller Engagement. Motto ist - und das unterstreichen auch die MitarbeiterInnen-T-Shirts - "Bei uns haben Kinder ein Leiberl!". Bereits am gestrigen ersten Donauinselfest-Tag herrschte viel Andrang, um die diversen Spielstationen zu erkunden. Im Schminkzelt werden heute wieder fleißig die Malpinsel geschwungen, dabei kann sich ihre Arbeit auf jeden Fall sehen lassen. Hoch im Kurs dieses Jahr: Schmetterlinge, Löwen und natürlich PiratInnen.

Für die kleinsten Gäste auf der Donauinsel gibt es noch viel mehr zu entdecken: Die Kinderfreunde-Showbühne bietet ein tolles Familienprogramm, auf der Puppenbühne der Wiener Kinderfreunde erleben Kasperl, Xandi und ihre Freunde tolle Abenteuer. Austoben können sich die Kinder am Naturfreunde-Kletterturm, in den Hüpfburgen oder auf der LEGO-Kletterpyramide. Im Spielezelt steht kniffliger Spielspaß mit den Brettspielen von Hasbro, Groß- und Tischspiele, sowie Playdoh Knetspaß auf dem Programm. Besonders beliebt ist auch die Anker Kinderbackstube. Hier werden Kipferl und Semmeln in Eigenregie geformt und von den kleinen "BäckermeisterInnen" gleich für Ort verspeist.

Heute Samstag (15:00 bis 17:30 Uhr) und morgen Sonntag (15:00 bis 18:00 Uhr) erwartet unternehmungslustige Kinder und Familien ein buntes Mitmach-Programm - Langeweile kommt so keine auf: Tolle Spiele, kreative Ideen oder unterhaltsame Bühnenshows, alles, was das Kinderherz begehrt.

Das gesamte Programm online unter www.donauinselfest.at (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at