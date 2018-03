Haus der Barmherzigkeit Clementinum feiert 110 Jahre

Kirchstetten (OTS) - Das Haus der Barmherzigkeit Clementinum lud heute anlässlich seines 110-jährigen Bestehens zu Feierlichkeiten ins niederösterreichische Kirchstetten. Mehr als 200 Gäste, darunter Landesrätin Barbara Schwarz, Landtagsabgeordneter Martin Michalitsch und Kirchstettens Bürgermeister Paul Horsak, folgten der Einladung und begingen das runde Jubiläum gemeinsam mit MitarbeiterInnen, BewohnerInnen und KlientInnen.

Die Gründung vor 110 Jahren und den Neubau vor 10 Jahren - das Pflegeheim Clementinum feiert heuer gleich zwei Jubiläen. Im Laufe eines Jahrhunderts hat sich der einstige "Bruckhof" zu einer modernen Pflegeeinrichtung gewandelt, in der größter Wert auf die Individualität und Lebensqualität der BewohnerInnen gelegt wird. Zu diesen runden Jahrestagen fanden sich mehr als 200 Besucher und eine Reihe von Ehrengästen zu den Feierlichkeiten in Kirchstetten ein.

Sozial-Landesrätin Mag. Barbara Schwarz würdigte das Haus der Barmherzigkeit als langjährigen und verlässlichen Partner des Landes Niederösterreich in der Behindertenhilfe und im Pflegebereich: "Mir ist es als Landesrätin für Soziales, Bildung und Familie ein besonderes Anliegen für alle Menschen die besten Rahmenbedingungen schaffen, damit sie sich in unserem Bundesland sicher und gut aufgehoben fühlen. Das gilt vor allem für betreuungs- und pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige. Das Haus der Barmherzigkeit ist dabei ein besonders guter Partner des Landes Niederösterreich. Denn in seinen Einrichtungen wie hier im Clementinum ist man stets bemüht, den Menschen Geborgenheit und Sicherheit zu geben. Ich danke allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sie sich so wertschätzend und aufopfernd der ihnen anvertrauten Menschen annehmen. Hier spürt man, dass jeder einzelne als wertvolles Mitglied des sozialen Gefüges wahrgenommen wird."

Neben den beiden Jubiläen des Hauses wurde auch der 100jährige Weihetag der Kapelle im Rahmen einer Festmesse mit Generalvikar Dr. Nikolaus Krasa und musikalischer Begleitung durch den Totzenbacher Kirchenchor gefeiert.

Wirtschaftsfaktor und attraktiver Arbeitgeber

Paul Horsak, Bürgermeister von Kirchstetten, hob die regionale Bedeutung des Clementinums hervor: "Der Mensch steht immer im Mittelpunkt - das ist der Grundsatz dem sich das Haus der Barmherzigkeit seit nunmehr 110 Jahren verschrieben hat. Diese soziale Haltung und die wirtschaftliche Bedeutung der Einrichtung verleihen dem Clementinum in unserer Gemeinde und in der gesamten Region einen besonderen Stellenwert."

"Als Arbeitgeber hat das Clementinum Einiges zu bieten -allerdings fordert die Tätigkeit im Pflegebereich auch", erklärt auch Mag. Florian Pressl, Geschäftsführer des Clementinums. "Die Lebensqualität, die wir für unsere Bewohner anstreben, erfordert großen Einsatz - da gibt es keinen Zweifel. Aber es gibt auch nicht viele Jobs, die derart bereichernd sind. Zudem bieten wir qualifiziertem Personal - insbesondere in der Pflege - langfristige Zukunftsperspektiven."

Clementinum: Ein Jahrhundert alt, zehn Jahre neu

1903 gründete das Institut Haus der Barmherzigkeit das Pflegeheim Clementinum. Nach dem Neubau im Jahr 2003 und der Erweiterung im Jahr 2011 erstrahlt der einstige Gutshof heute im neuen Glanz. Das Pflegeheim bietet 114 pflegebedürftigen Menschen Langzeit- und Kurzzeit-Pflege sowie Intensivbetreuung für Wachkomapatienten. Seit 2004 gibt es im Clementinum auch zwei HABIT Wohngemeinschaften und ein Basales Tageszentrum für schwermehrfachbehinderte Menschen.

Die "Haus der Barmherzigkeit"-Gruppe

Das gemeinnützige Haus der Barmherzigkeit bietet seit mehr als 135 Jahren schwer pflegebedürftigen Menschen Langzeit-Betreuung mit mehr Lebensqualität. In fünf Pflegekrankenhäusern bzw. -heimen sowie vierzehn Wohngemeinschaften in Wien und Niederösterreich leben rund 1.300 geriatrische und jüngere KlientInnen mit mehrfachen Behinderungen. Neben der bestmöglichen medizinischen, pflegerischen und therapeutischen Versorgung wird besonderer Wert auf einen selbstbestimmten und abwechslungsreichen Alltag gelegt.

