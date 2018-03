BZÖ-Widmann: "Scheinheilige Worte Mitterlehners zur Alpine sind reine Provokation"

"Für einen Top Job in der EU hauen sich SPÖ und ÖVP voll ins Zeug"

Wien (OTS) - "Eine große Schuld am derzeitigen Zusammenbrechen der österreichischen Bauwirtschaft trägt die Wirtschaftspartei ÖVP. Seit Jahren werden nämlich wegen Milliarden für EU-Pleiteländer und Banken die öffentlichen Aufträge für die Bauwirtschaft massiv zurückgefahren". Mit diesen Worten kommentierte BZÖ-Bündnissprecher Abg. Mag. Rainer Widmann die heutigen Aussagen von ÖVP-Wirtschaftsminister Mitterlehner im Ö1-"Journal zu Gast". "Die scheinheiligen Worte Mitterlehners zum Alpine-Desaster kann man nicht mehr für voll nehmen - das ist nur mehr reine Provokation".

"Seit Jahren werden die hohen Arbeitslosenzahlen in Österreich von SPÖ und ÖVP lediglich schön geredet und nichts passiert. Wie ernst die Regierungsparteien die Probleme am österreichischen Arbeitsmarkt nehmen, erkennt man ganz deutlich beim rot-schwarzen Scharmützel rund um den EU-Kommissarsposten. Für einen Top Job in der EU hauen sich Rot und Schwarz schon ein Jahr vor der Europawahl voll ins Zeug, wenn es aber um die Sicherung von Arbeitsplätzen für die österreichische Bevölkerung geht, dann flüchten sich Mitterlehner und Co. in inhaltsleere Plattitüden", kritisierte Widmann.

