Leitl: Konjunkturstützende Maßnahmen in schwieriger Situation zu begrüßen!

Jobs und Wachstum jetzt in den Mittelpunkt stellen - Regierung reagiert richtig auf Alarmsignale

Wien (OTS) - "Die Meldungen der letzten Tage rund um die Alpine-Pleite und die insgesamt anziehenden Gewitterwolken am Arbeitsmarkt bedeuten auch für den bisher soliden Standort Österreich eine schwierige Situation. Umso mehr ist es zu begrüßen, dass nun Jobs und Wachstum noch stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Die Politik darf in dieser herausfordernden Lage die Betriebe und die Arbeitnehmer nicht im Stich lassen. Wenn zwei Drittel befürchten, ihren Job zu verlieren, ist das ein deutliches Signal, mehr zur Absicherung unseres Standortes zu tun und damit den Betrieben den Rücken zu stärken", betonte heute, Samstag, der Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, Christoph Leitl, in Reaktion auf die Aussagen Wirtschaftsministers Reinhold Mitterlehner.

Die angekündigten Maßnahmen entsprechen in wesentlichen Grundzügen Forderungen der Wirtschaft und zeigen, dass mit geringen Budgetmittel große Wirkungen erzielt werden können. Insbesondere die angekündigten Überlegungen zu Betriebsmittelhaftungen für Kleinbetriebe im Zuge der Alpine-Pleite sowie Maßnahmen im Wohnbau würden nicht nur den Bauunternehmen zu dringend nötigen zusätzlichen Aufträgen verhelfen sondern auch dazu führen, die Situation am Wohnungsmarkt zu entspannen. "Wir wissen, dass Investitionen in die Baubranche schlussendlich wieder der Finanzministerin zu Gute kommen, zudem sind die Folgeaufträge an andere, dem Bau nachgelagerte Branchen, nicht zu vergessen. Alles in allem führen die Vorschläge in die richtige Richtung und müssen nun rasch umgesetzt werden um so bald wie möglich wirksam zu werden", so Leitl.

Der Befund des Wirtschaftsministers zu gegenwärtigen Situation sei vollkommen richtig: "Wir müssen jetzt alles daran setzen, die unternehmerische Gesinnung zu stärken, denn nur so schaffen wir es, unsere Wirtschaft modern und am Wachstum zu halten. Klassenkampf ist jetzt fehl am Platz", betonte der WKÖ-Präsident abschließend.

