Themessl: Mitterlehner nicht lernfähig - Stillstand ist kein Wirtschaftskonzept

Wien (OTS) - "Als nicht lernfähig hat sich heute Wirtschaftsminister Mitterlehner in der Ö1-Radioreihe 'Im Journal zu Gast' präsentiert, wünscht er sich doch trotz anhaltendem Stillstand in der Regierungsarbeit noch immer eine große Koalition mit der SPÖ", zeigte sich der freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Bernhard Themessel erschüttert über eine derartig große Portion Ignoranz des ÖVP-Politikers. "Stillstand dein Name ist Mitterlehner", betonte Themessel.

Auf die herrschende Krise im Euroraum habe Mitterlehner genau so wenig Antworten wie auf die derzeit durch Österreich rollende Pleitewelle, kritisierte Themessl, der Mitterlehner empfahl, ab und zu auf seinen Parteifreund Leitl zu hören, der deckungsgleich mit der FPÖ Lösungen anbiete. So habe Mitterlehner richtig erkannt, dass es in Österreich zu viel Bürokratie und zu wenige Unternehmensgründungen gebe. Beides Themenbereiche, die man mit einer SPÖ als Koalitionspartner nicht werde lösen können, so Themessl, denn diese SPÖ sei hauptverantwortlich für wirtschaftshemmende Gesetze.

Es brauche ein rasches und wirksames Konjunkturpaket mit radikaler Entbürokratisierung, Steuersenkungen und einer Gründungsinitiative, fasste Themessl die freiheitlichen Forderungen zusammen. "Das sind von der ÖVP und SPÖ hausgemachte Probleme, die mit der Gesamtsituation in Europa nur sehr wenig zu tun haben", forderte Themessl den Wirtschaftsminister auf seine Hausaufgaben zu erledigen, bevor er sich bequem auf die Weltwirtschaftskrise ausredet.

Bisher hätten sich alle Ankündigungen der Regierung als leere Worthülsen erwiesen. "Die Fakten sehen anders aus. Wir haben die größte Verschuldung und höchste Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig höchsten Steuereinnahmen in der 2. Republik", fasste Themessl die "Leistungen" der SPÖ-ÖVP-Koalition zusammen.

