Kraft: Gemeindeübergreifendes Verkehrskonzept für das östliche Tullnerfeld

Verkehrspolitik in der Region steht vor großen Herausforderungen

St. Pölten, (OTS/SPI) - "Die Verkehrspolitik der Region Tullnerfeld steht vor großen Herausforderungen. Trotz einzelner Verbesserungsmaßnahmen klagt die Bevölkerung teils über eine Zunahme des Verkehrs. Wo die Einen entlastet werden, gibt es für die Anderen zusätzlichen Verkehr und eine steigende Umweltbelastung", so der Tullner SPÖ-LAbg. Günter Kraft im Zuge der Budgetdebatte des NÖ Landtags zum Thema Verkehr.

"So ist die vom Land NÖ geplante Umfahrung der LH118 UF Königstetten sicher eine positive Maßnahme, die damit zu erwartende Zunahme des Verkehrs führen aber im Ortsgebiet der Gemeinde Wolfpassing und in nachgelagerten Gemeinden sicher zu einer erhöhten Emissionsbelastung. Im Bereich der Engstelle LH118 (Figl-Kreuzung) kommt es bereits jetzt zu einem gesteigerten Verkehrsaufkommen, das sich durch die Umfahrung Königstetten noch weiter steigen wird. Dies stellt eine einseitige Mehrbelastung, wie Lärm und Schadstoffe, für die Bevölkerung von Wolfpassing dar und wäre daher nur eine Verschiebung der Probleme von Königstetten auf die Nachbargemeinden", so Kraft weiter.

"Es ist daher notwendig, dass es zu einer gemeinsamen verkehrstechnischen Lösung für das gesamte östliche Tullnerfeld kommt. Dies kann jedoch nur auf Grundlage eines gemeindeübergreifenden Verkehrskonzepts für die LB14 und LH118 im östlichen Tullnerfeld sowie eines Umsetzungsplans geschehen", so Kraft, der einen entsprechende Initiative in den NÖ Landtag einbrachte, die leider von der ÖVP-Mehrheit abgelehnt wurde. (Schluss) fa

