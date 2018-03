SP-Deutsch an Strache: Leut' aussackeln ist das Geschäft von Freiheitlichen!

Wien (OTS/SPW) - Als "schwachen Versuch, um von seinen immer größer werdenden parteiinternen Problemen abzulenken", bezeichnete der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Samstag "das typische Strache-Geschrei" zu den Wiener Valorisierungen. "Spätestens seit der Causa Graf-Meschar nimmt ihm keiner mehr den angeblichen Robin Hood ab - die Freiheitlichen sind keine Retter der Armen, im Gegenteil, sie sackeln die Leute aus!", stellte Deutsch klar.****

"Die SPÖ Wien wirtschaftet verantwortungsvoll. Dazu gehören auch unpopuläre Entscheidungen. Uns geht's darum, die beste Daseinsvorsorge in der Stadt zu gewährleisten. Dafür bedarf es Investitionen und Wartung, was ganz einfach auch Geld kostet. Denn wir legen - im Gegensatz zur Strache-FPÖ, die immer wieder Privatisierungen anregt - ein klares Bekenntnis zu Betrieben der Daseinsvorsorge in kommunaler Hand ab. Und diese wollen wir in absolutem Top-Zustand - für alle Wienerinnen und Wiener!", so der Landesparteisekretär.

"Was Strache und seine Parteifreunde auch immer wieder absichtlich unterschlagen: Die Wiener SPÖ hat den Gratiskindergarten eingeführt und damit den Mittelstand extrem entlastet. Das bietet kein anderes Bundesland! Wir haben die Jahreskarte für die Öffis auf 365 Euro verbilligt und Jugendlichen mit dem Top-Jugendticket ein Spitzen-Angebot gemacht, das ebenfalls seinesgleichen sucht!", betonte Deutsch.

Ums Donauinselfest und seine Zukunft brauche sich Strache auch keine Sorgen machen. "Dass bei der Schlechtrederei ein wenig Neid mitspielt, liegt klar auf der Hand", sagte Deutsch. "Die FPÖ bringt halt nirgends wo was zusammen, da muss man wohl mit der Zeit frustriert werden und die Angebote der anderen schlecht reden. Trotzdem schäbig!", schloss Deutsch. (Schluss) ah

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der SPÖ Wien

Tel.: +43 1 534 27/222

wien.presse @ spoe.at

http://www.wien.spoe.at