Gudenus: Grüne Gebührengranaten - 2015 heißt es "Baba Bobos"

SPÖ-Handlanger am Weg zurück in die Opposition

Wien (OTS) - "Vassilakou und die übrigen willfährigen Erfüllungsgehilfen der roten Preistreiber können spätestens 2015 ihren Jutesack schnüren und in Birkenstocks den Weg zurück auf die Oppositionsbank antreten", sagt der Wiener FPÖ-Klubobmann und stv. FPÖ-Bundesobmann Mag. Johann Gudenus. Die zuletzt ruchbar gewordene Gebührenerhöhung um weitere 4,4% im Jahr 2014 wird zur Folge haben, dass im nächsten Jahr schon an die 350.000 Menschen an oder unter der Armutsgrenze leben müssen, 2015 könnte dann die 400.000er-Schallmauer durchbrochen werden.

Maßgeblich möglich gemacht wird diese dramatische Entwicklung durch die grünen Umfallerqualitäten etwa beim Valorisierungsgesetz, welches von Vassilakou & Co. zu Oppositionszeiten noch als "Werkzeug des Teufels" verdammt, nun jedoch thesengleich an die "Spittelberger Schlosskirche" genagelt wurde. Der Abfall vom Oppositionsglauben wird jedoch nicht ungesühnt bleiben, so dass es bei der Wienwahl 2015 "Baba Bobos" heißen wird, kündigt Gudenus an. (Schluss)otni

