VP-Hoch: Nervosität bei Bürgermeister Häupl ausgebrochen

ÖVP für Entlastung der Bevölkerung und faires Sozialsystem

Wien (OTS) - "Anscheinend ist die große Nervosität beim Wiener Stadtoberhaupt ausgebrochen. Anders sind die heutigen Anwürfe gegen Bundesparteiobmann Spindelegger, die niveaulos und eines Bürgermeisters nicht würdig sind , wohl nicht zu erklären", so ÖVP Wien Landesgeschäftsführer Alfred Hoch in einer ersten Reaktion auf den heutigen Bericht der "Kronen Zeitung".

"Kein Wunder, dass die Nervosität enorm ist, wenn den Genossen angesichts der horrenden Gebührenlawine und der hohen Anzahl an Mindestsicherungsbezieher in Wien langsam die Argumente ausgehen. Die ÖVP tritt für eine Entlastung der Bevölkerung und für ein faires Sozialsystem ein. Leider agiert die SPÖ genau diametral, zum Schaden der Bürgerinnen und Bürger", so Hoch abschließend.

