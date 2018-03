Weidenholzer: Wasser wird auf Druck der Bürgerinnen und Bürger auf EU-Ebene vor Privatisierung geschützt

EU-Kommissar Barnier nimmt Wasserbereich aus EU- Konzessionsrichtlinie aus

Wien (OTS/SK) - SPÖ/EU/Weidenholzer/Wasser/PrivatisierungWien (SK) Der Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen Michel Barnier hat angekündigt den Wasserbereich aus der Konzessionsrichtlinie herausnehmen. "Wir haben unser Ziel erreicht", sagt Europaabgeordneter Josef Weidenholzer als Vertreter der österreichischen Sozialdemokraten im Europaparlament am Samstag. Weidenholzer hatte den Antrag auf Ausnahme des Wasserbereiches aus dem Anwendungsbereich der Richtlinie im zuständigen Binnenmarktausschusss eingebracht. "Das ist ein großer Erfolg für die Bürgerinnen und Bürger in Europa, die sich mittel Bürgerinitiative gegen die Privatisierung der Wasserversorgung gewehrt haben". ****

"Die erste erfolgreiche europäische Bürgerinitiative (right2water), in der der Zugang und Versorgung von Wasser gesichert werden soll, war ein wichtiger Faktor. Der überwältigende Zuspruch hatte die Kommission zunehmend in Erklärungsnot gebracht", so Weidenholzer. "Über eine Million Bürgerinnen und Bürger haben die Bürgerinitiative unterschreiben. Gleichzeitig wurde versucht den Wasserbereich durch die Hintertür großen privaten Unternehmen zu eröffnen. Die jetzige Kehrtwende war dringend notwendig." Weidenholzer dankte auch Bundeskanzler Werner Faymann der sich in den EU-Gremien "mit ganzer Kraft" für die Ausnahme von Wasser aus dieser Richtlinie eingesetzt habe.

Die Richtlinie hatte vorgesehen, dass öffentliche Dienstleistungen, wie eben der Wasserbereich, europaweit ausgeschrieben hätten werden müssen. "Vor allem für Kommunen würde so ein komplexes und unnötiges System geschaffen werden, dass die Arbeit und Gemeinde-Zusammenarbeit bei der Bereitstellung von Diensten zur Wasseraufbereitung erschwert hätte", erläutert der Abgeordnete. (Schluss) sn

