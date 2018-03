Strache: Gebühren-Walze - SPÖ nimmt Wiener Bevölkerung die Luft zum Atmen

SPÖ ist die Partei der Armut

Wien (OTS) - "Bürgermeister Häupl kutschiert die Bevölkerung als Wiener Fiaker Nr. 1 zielsicher in die Armut", merkt der Wiener FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache angesichts der ungebremst rollenden Gebührenwalze in der Bundeshauptstadt an. Nachdem die Wiener SPÖ und ihr gut geschmiertes grünes Beiwagerl die Gebühren 2014 noch einmal um 4,4% in die Höhe schnalzen werden, steigt die jährliche Mehrbelastung für jede Familie auf rund 575 Euro. Wenn die politischen Wegelagerer in dieser Tonart weiter machen, werden es 2015 über 600 Euro sein.

Über 110.000 Mindestsicherungsbezieher, 120.000 Arbeitslose und 320.000 an oder unter der Armutsgrenze lebende Menschen legen Zeugnis über die Heuschrecken-Mentalität von Rot-Grün ab. Angesichts dieser brutal-unsozialen "Mir doch wurscht"-Politik Häupls verwundert es auch nicht wirklich, wenn in der ersten Reihe der Wiener SPÖ jetzt sogar schon Eintrittsgelder für das Donauinselfest gefordert werden, um den Besuchern derart bis zu 10 Mio. Euro pro Jahr abzuknöpfen. "Die SPÖ ist daher nicht die Partei der Arbeit sondern jene der Armut", hält Strache fest. (Schluss)otni

