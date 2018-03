Kickl: Lebensmittel sind kein Luxus - Konsumentenschutzminister versagt

"Österreichzuschlag" auf Lebensmittel muss weg

Wien (OTS) - Österreich ist was den von der Statistikbehörde Eurostat verglichenen Warenkorb mit 500 Gütern betrifft, das drittteuerste Land innerhalb der EU. "Nun haben wir es schwarz auf weiß, dass die Österreicher seit Jahren zu viel für ihre Lebensmittel bezahlen müssen", kommentierte der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Herbert Kickl das Versagen des Konsumentenschutzministers Hundstorfer.

Schuld an den hohen Preisen sei die Konzentration weniger großer Supermarktketten in Österreich die sich den gesamten Markt brüderlich aufteilen würden. Hier bestehe der Verdacht eines Systems der Absprachen auf Kosten der Kunden und damit der Ausschaltung des Wettbewerbs, si Kickl, der dem verantwortlichen Konsumentenschutzminister viel zu lasche Kontrollen vorwarf.

Aber auch die Arbeiterkammer versage in diesem Punkt kläglich, zeigte Kickl auf, denn es gehe an der gesetzlichen Arbeitnehmervertretung völlig spurlos vorbei, dass die Handelsketten auf Kosten der Produzenten und der Konsumenten Millionen-Profite machen würden, aber zugleich den Mitarbeitern in den Supermarktfilialen Mini-Gehälter für ihre Arbeit zahlen würden.

"Grundnahrungsmittel müssen für jeden einfach leistbar sein", forderte Kickl, der sich vorstellen kann, dass der Staat notfalls mit Obergrenzen eingreifen müsse, wie das ja auch bei Benzinpreisen funktioniere. Dabei könne man sich an den Preisen in vergleichbaren Ländern orientieren, so Kickl. "So würde auch die Unsitte des Österreichzuschlages wegfallen der eine reine Abzocke der Lebensmittelkonzerne ist", betonte Kickl.

