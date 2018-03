ATV Österreich-Trend: Nationalratswahl: jeder zweite Österreicher noch unentschlossen

Meinungsforscher Hajek: " "Der unentschlossene Wähler ist ein frustrierter Wähler."

Wien (OTS) - Von jenen Personen, die bereits eine Parteipräferenz für die Nationalratswahl haben, sind sich 52% ganz sicher, diese Partei im September zu wählen. 48% sind sich bei ihrer Auswahl noch nicht ganz sicher bzw. machen keine Angabe. Das zeigt der aktuelle "ATV Österreich Trend", eine Meinungsumfrage unter 700 wahlberechtigten Österreichern, durchgeführt von Meinungsforscher Peter Hajek.

Hajek: "Vergleicht man die Wählerschaften der einzelnen Parteien, so sind die Sozialdemokaten am stärksten von ihrer Wahlentscheidung überzeugt. 63% von ihnen wollen im September "ganz sicher" SPÖ wählen. Ähnliche Werte erreichen die ÖVP mit 60% und die FPÖ mit 59%. Wähler des Team Stronachs und der Grünen sind sich noch etwas weniger sicher."

An der Nationalratswahl teilnehmen möchten 59% "ganz sicher", die restlichen 41% sind noch nicht ganz sicher, ob sie im Herbst tatsächlich ihre Stimmen abgeben werden. An der Wahl teilnehmen möchten in stärkerem Ausmaß Wähler des Teams Stronach, ÖVP- und Grün-Wähler, ältere bzw. höher gebildete Menschen und Landbewohner.

32% jener Befragten, die noch unentschlossen sind, welcher Partei sie bei der Nationalratswahl im Herbst ihre Stimme geben möchten, haben sich mit dem Thema bislang noch nicht beschäftigt und geben an, noch zu wenig über die Programme und Vorschläge der einzelnen Parteien zu wissen.

Hajek: "Die Beweggründe der Unentschlossenen sind entweder mangelnde Informationen oder ihr grundsätzliches Desinteresse an Politik. Denn immerhin 22% bezeichnen sich als politikverdrossen und 15% geben an, dass keine der bestehenden Parteien sie anspricht."

Der "ATV Österreich Trend" ist eine vierteljährliche Meinungsumfrage, bei der 500 - 1000 wahlberechtigte Österreicher zu politischen und wirtschaftlichen Themen befragt werden. Die Umfrage wird von Meinungsforscher Peter Hajek durchgeführt und soll dazu dienen, aktuelle Meinungen erfassen und Trends ablesen zu können. Der "ATV Österreich Trend" wird seit Januar 2009 erstellt.

Näheres dazu in "ATV Aktuell" um 18.30 Uhr bei ATV2 und um 19.20 Uhr bei ATV, bzw. auf http://atv.at/oesterreichtrend

Rückfragen & Kontakt:

Peter Hajek Public Opinion Strategies GmbH

Tel.: 01/513 22 00-30

office @ peterhajek.com



ATV Chefredaktion: Tel.: 01/213 64-112