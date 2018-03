6. Treffen der "Salzburg Gruppe" - Karlheinz Töchterle lädt Amtskollegen und Vertreter aus 13 Ländern nach Innsbruck

Diskussion zu "Measuring Innovation - communicating the relevance of science" - Kroatien erstmals dabei - anschließende Teilnahme an Nobelpreisträger/innen-Treffen in Lindau

Wien (OTS) - "Measuring Innovation - communicating the relevance of science" lautet das Motto der heurigen "Salzburg Gruppe", zu der Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle Amtskolleg/innen und Vertreter/innen aus 13 Ländern - darunter erstmals Kroatien - kommenden Freitag und Samstag nach Innsbruck lädt. Das mittlerweile sechste Treffen der "Salzburg Gruppe" dient der besseren Vernetzung und engeren Abstimmung im Forschungsbereich und findet jährlich statt. "Gerade in den Vorbereitungen zum nächsten EU-Forschungsrahmenprogramm hat sich gezeigt, wie wertvoll Vernetzung und Kooperation sind", so Töchterle. Er wird am Sonntag nach Lindau weiterreisen und dort an der Eröffnung des 63. Nobelpreisträger/innentreffens teilnehmen. 35 Laureaten und über 600 Nachwuchswissenschaftler/innen aus beinahe 80 Ländern werden in der Bodensee-Stadt erwartet, Schwerpunkt ist heuer die Chemie. Am Rande der Eröffnung wird Töchterle auch mit der deutschen Bildungsministerin Dr. Johanna Wanka zu einem Arbeitsgespräch zusammentreffen.

Beim heurigen Treffen der "Salzburg Gruppe" stehen Rankings im Mittelpunkt: "Rankings sind nicht unwesentlich, da sie den Diskurs über Universitäten und Standorte beeinflussen. Sie müssen aber auch differenziert gesehen werden", so Töchterle. Der Auftakt zum Treffen erfolgt Freitagabend am Hafelekar, wo Landeshauptmann Günther Platter zu einem Abendessen lädt. Am Samstag wird Minister Töchterle am Vormittag das Treffen der "Salzburg Gruppe" offiziell eröffnen. Am Programm stehen unter anderem ein Vortrag des litauischen Ministers Dainius Pavalkis, der einen Überblick über die mit Juli beginnende EU-Ratspräsidentschaft Litauens geben wird. In die litauische Präsidentschaft fallen die finalen Vorbereitungen für das nächste EU-Forschungsrahmenprogramm "Horizon 2020" (2014 - 2020). Weiters wird Dr. Peter Dröll als Vertreter der Europäischen Kommission zum Thema des heurigen Treffens sprechen. Ausklingen wird die "Salzburg Gruppe" bei einem Bergisel-Besuch, in dem von der Architektin Zaha Hadid entworfenen Sprungturm.

Nach Salzburg, Bregenz und Wien kommt die "Salzburg Gruppe" heuer zum ersten Mal in Innsbruck zusammen. Amtskolleg/innen und Vertreter/innen aus Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Rumänien, der Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern werden in der Tiroler Landeshauptstadt erwartet.

