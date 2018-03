Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) distanziert sich von der Wiener Pro-Erdogan-Demo am kommenden Sonntag

Wien (OTS) - Die Türkische Kulturgemeinde in Österreich (TKG) distanziert sich von der für den kommenden Sonntag, 23. Juni 2013, in Wien angekündigten Pro-Erdogan-Demonstration mit folgenden Argumenten:

Demokratie bedeutet, auch andere Meinungen zuzulassen und anzuhören. Andersdenkende müssen respektiert und toleriert werden, weil Grund- und Menschenrechte unabhängig von einer Überzeugung oder Meinung gelten sollten. Nicht nur in Österreich sondern auch in der Türkei.

Hier bei dieser angekündigten Pro Erdogan-Demo am Sonntag ist überhaupt etwas besonders, weil hier eine mächtige Regierungspartei und ihr Chef, die die gesamte Macht in der Türkei in der Hand halten und öfters wegen Menschenrechtsverletzungen konfrontiert wurden, undistanziert hochgejubelt werden soll. Auf der anderen Seite sehen wir Bilder aus der Türkei, die ziemlich besorgniserregend sind - mit vier Toten und tausenden Verletzten, wodurch das Land fast in bürgerkriegsartige Zustände versetz wurde, was jeden unglücklich machen muss.

Empathie ist die Fähigkeit, sich in die Gedanken, Gefühle und das Weltbild anderer Lebewesen hineinzuversetzen. Hier müssen wir versuchen zu verstehen, was den Anderen aus seinem Weltbild und seinem Erfahrungshorizont heraus zu bestimmten Handlungen und Meinungen bewegt. Jede Regierung und ihre Anhänger sollten das Interesse haben die Ruhe und ein gutes Zusammenleben wiederherzustellen - in Inland, wie im in Ausland.

Demokratie muss auch eine Sache der Vernunft, der Seele und des Herzens sein. Es geht um das Zusammenleben in Österreich, es geht um gemeinschaftliche Wohlfahrt und nicht um bloße Einhaltung von Gesetzen. Die Politik und der Staat müssen sich daran messen lassen und sich danach ausrichten. Die Politik muss die Legitimität ihres Agierens ständig überprüfen und nachbessern und gegebenenfalls auch durch öffentlichen Protest hinterfragen lassen. Wir wiederholen: Es ist in Österreich nicht üblich, dass eine ausländische Partei oder Regierung sich direkt oder indirekt über Demonstrationen unterstützten oder schützen lässt.

Die Pro-Erdogan-Anhänger sollten es unterlassen, dass die gesamte Kritik an der Erdogan Regierung in Österreich nicht zum "anti-Türkei bzw. anti-Islam bzw. anti-Türken Propagandakrieg" umgemünzt wird. Bis vor vier Wochen hat die gesamte Presse über die AKP-Regierung und den Premierminister Erdogan sehr objektiv und positiv berichtet. Hier müssen wir alle Menschen aus der Türkei die Wahrheit sagen, weil hier auch die AKP-Regierung und Erdogan das Problem konstruktiv und zielführend lösen kann und muss. Wir appellieren an den Verstand und die Vernunft. Niemand ist hier feindlich gesonnen. Wir wünschen uns eine Türkei, die wirtschaftlich, politisch und demokratisch sehr stark ist, besonders auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Meinungsfreiheit und der Pressefreiheit. Fairness und die Einhaltung ihrer Grundrechte für alle.

Wir rufen alle unsere Landsleute in Österreich auf, bei dieser Demo in aller Ruhe ihr Recht auf Demonstration und Meinungsfreiheit in Österreich zu nützen. Auf der anderen Seite warnen wir alle Verantwortlichen in Wien davor, nicht mit hetzerischer Propaganda aus der Türkei hier in Österreich die Menschen ("Sunniten gegen Aleviten, "Konservative gegen Liberale" und umgekehrt) gegeneinander aufzustacheln. Es gibt darunter Hetzer, die in der Türkei zweifelhafte wirtschaftliche und politische Ziele verfolgen, die in Ankara und Istanbul auch die AKP-Parteizentrale mit falschen Informationen verwirren oder sich verwirren lassen. Das brauchen wir nicht auch noch in Österreich. Wir haben in Österreich als Österreicher türkischer Abstammung andere Probleme als in der Türkei, die durch solche "bedenkliche Demonstrationen" eventuell negativ beeinflusst wird und infolgedesen distanieren wir uns.

Was will die TKG?

Unsere Forderungen für Österreich:

- Wir erwarten, dass auch unsere Landsleute in Österreich den Unterschied zwischen der Forderung nach Menschenrechten und der Unterdrückung jeglicher Art erkennen und entschieden gemeinsam dagegen auftreten! Egal welche politische Richtung oder welchen Glauben wir haben. Menschenrechte sind universelle Rechte.

- Wir warnen unsere Landsleute davor, sich nicht von korrupten Persönlichkeiten verführen und verhetzen zu lassen!

- Wir warnen besonders die österreichischen politischen Parteien davor unter dem Vorwand des Dialogs bzw. der Stimmungsgewinnerei bei den Wahlewn in Österreich demokratiefeindliche Gesinnungen und Maschinerien egal welcher Richtung und aus welchem Land als politische Heimat zu dienen. Es ist leider in Österreich diese Art und Weise in den letzten Jahren üblich geworden. Das Resultat ist, dass sogar in den gleichen Parteien Andersdenkende und Anderskonventionelle durch diese Machtkonstruktion diskriminiert und unterdrückt werden.

Unsere Forderungen für die Türkei:

- Beruhigen der Situation, Meinungsfreiheit, Menschenrechte und Toleranz.

- In der Türkei muss die Polizei die Lage beruhigen. Weder die Polizei noch die Demonstranten sollten sich gegeneinander aufstacheln lassen.

Rückfragen & Kontakt:

Türkische Kulturgemeinde in Österreich

Dr. Melissa Günes

Generalsekretärin



m.gunes @ turkischegemeinde.at

www.turkischegemeinde.at



Tel.: +43 1 513 76 15-0