Köfer/Prasch/Theuermann: "Endlich Rederecht für den Landesrechnungshof!"

Kompetenzen des Landesrechnungshofes müssen ausgeweitet werden

Klagenfurt (OTS/TSFK TF) - "Der Landesrechnungshof gewinnt für die politische Arbeit des Landes immer mehr an Bedeutung und muss als Kontrollorgan stärker in politische Abläufe eingebunden werden. Daher ist es ein Gebot der Stunde Vertretern des Rechnungshofes ein grundsätzliches Rederecht im Kärntner Landtag einzuräumen", fordert der Landesobmann des Team Stronach für Kärnten, Gerhard Köfer. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Team Stronach in der kommenden Landtagssitzung einen entsprechenden Antrag einbringen, der "darauf abzielt die Geschäftsordnung des Landtages und das Rechnungshofgesetz an sich zu ändern", erklärt Köfer, der sich die Zustimmung aller Landtagsparteien erwartet.

Für das Team Stronach ist die Ausweitung der Kompetenzen des Rechnungshofes ein wichtiger Teil einer tiefgreifenden Demokratiereform, die für mehr Transparenz im Bundesland Kärnten sorgen soll. "Ein umfassendes Transparenzgesetz, wie es das Team Stronach für Kärnten bereits seit Monaten vehement fordert, muss dringend umgesetzt werden", sagt Klubobmann Hartmut Prasch. "Es ist sehr zu begrüßen, dass dieses Thema am Dienstag im Rahmen der Ausschusssitzung behandelt wird. Wir verfolgen das Thema mit Nachdruck und setzen uns für eine rasche Umsetzung von demokratiefördernden Projekten ein. Kärnten braucht dringend notwendige Reformen", schließt die Obfrau des Kontrollausschusses Isabella Theuermann.

Rückfragen & Kontakt:

Thomas-Martin Fian

Pressesprecher Team Stronach

Tel.: +43 650 8650564

thomas.fian @ teamstronach.at