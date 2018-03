Rausch: Attraktives Öffi-Ticket für Studierende muss rasch umgesetzt werden

VPNÖ-Initiative fordert Bund auf, entsprechende Mittel wie für Top-Jugendticket bereit zu stellen

St. Pölten (OTS/NÖI) - "Ein attraktives Öffi-Ticket für Studierende muss rasch umgesetzt werden. Die Erfahrungen mit dem Top-Jugendticket, das auf eine Initiative der VP NÖ geschaffen wurde, zeigen, dass immer mehr Jugendliche auf Öffentliche Verkehrsmittel umsteigen, wenn es eine attraktive Netzkarte gibt. Es ist ein Gebot der Stunde und der Fairness, dass nun auch ein entsprechendes Angebot für unsere Studierenden geschaffen wird. Dazu muss der Bund aber auch Mittel wie beim Top-Jugendticket zu Verfügung stellen", erklärt VP-Landtagsabgeordnete Mag. Bettina Rausch im Anschluss an den Budgetlandtag.

"Das Top-Jugendticket hat sich zu einer echten Erfolgsgeschichte entwickelt. Es wurden bereits 327.864 Jugendtickets verkauft, was einer Steigerung von 16 Prozent gegenüber der vorigen Schüler- und Lehrlingsfreifahrt entspricht. Zudem können dadurch Jugendliche mit dem öffentlichen Verkehr vertraut gemacht werden und zum Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr motiviert werden. Voraussetzung zur Nutzung der Tickets ist der Anspruch auf Schülerfreifahrt nach dem Familienlastenausgleichsgesetz. Studentinnen und Studenten haben jedoch seit dem Jahr 1996 keinen Anspruch mehr auf Schülerfreifahrt. Um auch Studierende eine finanzielle Erleichterung bei der Nutzung Öffentlicher Verkehrsmittel zu bieten, wurde gleichzeitig mit Start Wintersemesters 2012/13 in Niederösterreich die Semesterticketförderung für StudentInnen von 50 auf 75 Euro angehoben. Zusätzlich zum NÖ Semesterticket werden die Tarife für öffentliche Verkehrsmittel für Studentinnen und Studenten in Niederösterreich zu 30 Prozent aus öffentlichen Mitteln subventioniert, was eine direkte Förderung der Studierenden darstellt", informiert Rausch.

"Dennoch, die Situation ist unbefriedigend, da das Familienlastenausgleichsgesetz keine Freifahrtmöglichkeiten für Studierende vorsieht und es daher nicht möglich ist, ein ähnlich attraktives Angebot wie das Top-Jugendticket bereitzustellen", kritisiert die VP-Landtagsabgeordnete.

"Aufgrund der bundesländerübergreifenden Mobilität gerade von StudentInnen sollte die Einführung eines bundesweiten Studententickets mit entsprechender Freifahrtmöglichkeit angestrebt werden. Schon im Oktober des vorigen Jahres hat der NÖ Landtag eine derartige Forderung gegenüber den Bund erhoben. Und auch die JVP Niederösterreich setzt sich seit geraumer Zeit für eine Lösung im Sinne der Studentinnen und Studenten ein", weiß Rausch.

"Daher haben wir den Budgetlandtag dazu genutzt, die Forderung nach Bereitstellung von entsprechenden Mitteln zur Schaffung einer Freifahrtmöglichkeit für Studierende durch die Bundesregierung zu erneuern. Denn mit einer sinnvollen Lösung würden die Geldbörsen tausender Studentinnen und Studenten enorm entlastet werden", hält Rausch fest.

Rückfragen & Kontakt:

Volkspartei Niederösterreich, Presse

Mag.(FH) Martin Brandl

Tel.: 02742/9020 DW 140, Mob: 0664/1464897

martin.brandl @ vpnoe.at

www.vpnoe.at