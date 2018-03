"profil"-Umfrage: Mehrheit der Österreicher für Verbot von Glyphosat

Nur 6% dagegen

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, sind 84% der Österreicher dafür, das in der Landwirtschaft am häufigsten eingesetzte Pflanzenschutzmittel Glyphosat zu verbieten. Es steht im Verdacht, den Hormonhaushalt des Menschen zu beeinflussen und Fruchtbarkeitsstörungen auszulösen. Laut der im Auftrag von "profil" vom Meinungsforschungsinstitut Karmasin Motivforschung durchgeführten Umfrage wären nur 6% der Befragten gegen ein Glyphosat-Verbot. Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich (ÖVP) will vor einer Entscheidung eine Untersuchung der EU abwarten.

