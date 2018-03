"profil": Graz-Köflacher Bahn will Glencore Xstrata als Partner

Schweizer Rohstoffkonzern wegen Kinderarbeit und Umweltsünden in Verruf

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, sucht die Graz-Köflacher Bahn (GKB) einen neuen Partner für ihre Logistiktochter LTE. Als aussichtsreichster Kandidat für die Partnerschaft mit dem steirischen Eisenbahn- und Busunternehmen im Eigentum der Republik gilt ein Unternehmen der übel beleumundeten Konzerngruppe Glencore Xstrata. Der Rohstoffhändler steht wegen Kinderarbeit, Umweltsünden, Gewalt gegen Gewerkschafter und Steuervermeidung in Afrika und Südamerika am Pranger renommierter NGOs, darunter die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) der UN. Vergangenen Mai warfen die UN Glencore vor, Aluminiumoxid für iranische Uran-Zentrifugen an den Iran geliefert zu haben. Das Unternehmen bestritt alle Vorwürfe. Der oberste Eisenbahngewerkschafter Roman Hebenstreit ist entsetzt: "Hat der Aufsichtsrat gar keinen Genierer? So einen Partner kann man nur wählen, wenn Geld alles zählt und die Moral nichts."

