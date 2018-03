"profil": Alpine-Mutter FCC sicherte sich Alpine Energie

Werthaltige Gesellschaft in der Konkursmasse nicht enthalten

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, ist die werthaltige Alpine Energie nicht in der Konkursmasse der in die Pleite geschlitterten Alpine Bau GmbH enthalten. Die Tochtergesellschaft ist im Lauf des Jahres 2013 vom spanischen Mutterkonzern Fomento de Construcciones y Contratas, kurz FCC, herausgelöst und in eine eigens errichtete Bvefdomintaena Beteiligungsgesellschaft GmbH mit Sitz in Wien einbracht worden. Die Alpine Energie stand, ebenso wie die Hazet-Bau und die SUE (Special Underground Engineering), im Zuge des Sanierungskurses der Alpine zum Verkauf. Von diesen Veräußerungen hatte sich die Alpine bis zu 250 Millionen Euro erwartet. Während die Hazet-Bau und die SUE in die Konkursmasse eingingen, ist die Alpine Energie dem Masseverwalter entzogen. Damit ist auch weniger Kapital vorhanden, mit dem die Gläubiger bedient werden könnten.

