Wrabetz im "profil"-Interview: Neue Details zu ORF-Sparplänen

ORF-General hofft auf Gebührenrückvergütung nach den Wahlen

Wien (OTS) - In einem Interview in der Montag erscheinenden Ausgabe des Nachrichtenmagazins "profil" nennt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz neue Details zu den Sparplänen des ORF. So soll für Neueinsteiger künftig ein Kollektivvertrag ähnlich jenem der Printjournalisten gelten, für bestehende Verträge soll es Neuregelungen bei den Biennalsprüngen geben. Ältere Mitarbeiter sollen mit einem "Handshake" in die vorzeitige Pension verabschiedet werden. Das Rundfunkorchester soll bestehen bleiben, muss aber ebenfalls einsparen. Und: "Bestimmte Programme werden wir nicht aufrecht erhalten können."

Der ORF-General hofft, dass sich die Regierungsparteien nach der Wahl doch noch auf die Refundierung der dem ORF durch die Gebührenbefreiung entgehenden Beträge einigen: "Es gibt sowohl in der SPÖ als auch in der ÖVP maßgebliche Leute, die unsere Argumente verstehen. Wir reden hier von 40 Millionen pro Jahr, gemessen an anderen Ausgaben des Staates ist das ein überschaubarer Betrag", erläutert Wrabetz im "profil"-Interview.

