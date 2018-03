"profil": Klage gegen Quasi-Monopol von Motorola

Blaulichtfunk: Britischer Konzern stellt Liefergarantie von Motorola bis 2043 in Frage

Wien (OTS) - Wie das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner Montag erscheinenden Ausgabe berichtet, wehrt sich Sepura Systems, britischer Hersteller von Funkgeräten, gegen die im Zuge des Blaulichtfunk-Vertrages 2004 vereinbarte Bestellung von Motorola-Endgeräten ohne Ausschreibung. Der Konzern brachte vergangene Woche einen Einspruch beim Unabhängigen Verwaltungssenat in der Steiermark ein. Anlass: Der steirische Feuerwehrverband will Funkgeräte bestellen. 2004 war in einer Vereinbarung zwischen Innenministerium und Tetron, der mehrheitlich im Eigentum von Motorola stehenden Errichtungsgesellschaft des digitalen Netzes, vereinbart worden, dass bis 2043 Motorola-Endgeräte ohne Ausschreibung abgerufen werden können. Andere Anbieter kommen nur über Ausschreibungen zum Zug. Sepuras Argument: Das Land Steiermark hat sich an der Blaulichtfunk-Ausschreibung des Bundes 2004 nicht beteiligt. Ein nachträglicher Vertragsbeitritt, der eine Bestellung von Endgeräten ohne Ausschreibung möglich machen würde, sei vom Vergaberecht nicht gedeckt.

