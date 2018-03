Neues Volksblatt: "Ihr seid großartig!" von Christian HAUBNER

Ausgabe vom 22. Jun 2013

Linz (OTS) - Gründe zum Feiern gibt es am Schulschluss jede Menge. Und um es gleich vorweg klar zu sagen: Alle, die ernsthaft und mit Engagement gelernt haben, zählen zu den Gewinnern des heurigen Schuljahres. Dabei ist es klar, dass man nicht immer nur Bestnoten haben kann. Auch im Berufsleben kann man - so sehr man sich auch bemüht - nicht immer das Optimum herausholen. Mitunter leisten auch gerade jene besonders viel, die sich in einem "Problemgegenstand" ihre positive Note hart erarbeiten müssen.

Dennoch ist ein Zeugnis mit lauter Einsern etwas Besonderes. Und das darf man auch ausgiebig feiern. So wie viele Firmen ihre erfolgreichen Mitarbeiter vor den Vorhang holen, halten wir es mit unseren 1er-Schülerinnen und 1er-Schülern. Damit wollen wir deren erfolgreiche Arbeit honorieren und auch ihrem Umfeld eine Freude bereiten.

Das VOLKSBLATT hat vor vielen Jahren als erste heimische Tageszeitung begonnen, Schülerinnen und Schüler derart auszuzeichnen. Darüber hinaus legen wir jede Woche einen Schwerpunkt auf Schulthemen. Was wir dabei im Zuge unserer Recherchen erfahren sowie die Fülle an Einser-Zeugnissen, die wir bei unserer "Lauter 1er"-Aktion zugesandt bekommen, beweisen eindeutig: Trotz aller Schul- und Pisa-Diskussionen können wir generell auf unseren Nachwuchs unheimlich stolz sein und den jungen Menschen guten Gewissens zurufen: Ihr seid großartig!

