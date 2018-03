TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Samstag, 22. Juni 2013, von Alois Vahrner: "Erste Hilfe für Wirtschaft und Jobs"

Innsbruck (OTS) - Die Alarmsignale von der Konjunkturfront in Österreich und auch Tirol häufen sich mit Pleiten und Kündigungswellen bedenklich. Statt neuer Wahlkampfzuckerln sollte die Politik besser die Konjunktur ankurbeln.

Geht es der Wirtschaft gut, dann geht es uns allen gut", lautet ein Slogan der Wirtschaftskammer. Laut AK muss es allen gut gehen, damit es auch der Wirtschaft gut geht. Beides stimmt wohl und schließt sich keineswegs aus. Das Problem ist allerdings, dass derzeit wegen der schwachen Konjunktur (das reale Bruttoinlandsprodukt stagniert seit vier Quartalen) zunehmend Firmen ins Wanken kommen und Arbeitsplätze gestrichen werden, die Kaufkraft der Bevölkerung ist durch die Teuerung ohnehin unter Druck.

Die Wirtschaftslage in Österreich (wie auch in Deutschland) ist weiterhin um vieles besser als in von tiefer Rezession und Massenarbeitslosigkeit geplagten Krisenländern in Südeuropa - und auch um vieles weniger dramatisch als vor wenigen Jahren, als nach der globalen Finanzkrise auch die Realwirtschaft tief ins Minus gerissen wurde und manche Branchen (etwa Autozulieferer) Auftragseinbrüche von bis zu 40 Prozent und mehr verdauen mussten. Damals allerdings sind in Österreich kaum Großunternehmen in die Pleite gerutscht. Zuletzt gab es mit der Alpine und der Handelskette Niedermeyer gleich zwei prominente Beispiele, dazu sperrt Dayli bundesweit über 100 Filialen zu. In Tirol kam das Aus für die Tyrolean-Verwaltung und kommt der Jobabbau bei Swarovski dazu. Allein diese Fälle gefährden in Tirol bis zu 1000 Arbeitsplätze, an der Alpine-Zukunft hängt aber noch eine ganze Reihe weiterer Firmen. Auch wenn der Ruf nach Rettungsaktionen durch die Politik lauter wird: Die Möglichkeiten zur direkten Einflussnahme der Politik sind beschränkt. Sonst wäre nicht etwa Tirol beim Verwaltungskahlschlag der AUA in Innsbruck derart abgeblitzt. Was bei Pleiten und betriebsbedingten Kündigungswellen nur bleibt, sind Hilfen etwa bei Arbeitsstiftungen; bei kurzzeitigen Umsatzeinbrüchen können auch Maßnahmen wie Kurzarbeit oder Bildungskarenz helfen.

So schwierig meist die öffentliche Hilfe ist, wenn es im Firmengebälk lichterloh brennt, so nötig wären gerade jetzt Impulse für die Konjunktur und damit für Arbeitsplätze. Statt sich in einen milliardenschweren Wettlauf um Wahlzuckerln zu begeben, der dann wegen Unfinanzierbarkeit garantiert ins nächste Sparpaket münden wird, muss gerade jetzt die schwächelnde Wirtschaft angekurbelt werden. Wenn das gelingt, ist das eingesetzte Geld (über dann hoffentlich zurückfließende Steuern) weit besser eingesetzt, als es über noch mehr Arbeitslosengeld auszahlen zu müssen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610