Haberkorn Wien: Erneuerbare Energiegewinnung am eigenen Standort

Photovoltaikanlage liefert zwei Drittel des eigenen Strombedarfs

Wien (OTS) - Haberkorn hat heute an seinem Standort Wien neue Dimensionen in Nachhaltigkeit eröffnet. Mit der Inbetriebnahme der eigenen Photovoltaikanlage am Dach des Haberkorn Standortes im 3. Wiener Gemeindebezirk kann Haberkorn Wien seinen eigenen Strombedarf zu zwei Drittel selbst erzeugen. Damit setzt Haberkorn Wien neue Maßstäbe in nachhaltigem Wirtschaften.

Die Photovoltaik-Anlage am Haberkorn Standort Wien mit einer Modulfläche von 1700 m2 geht mit 260 kWp ans Netz. "Wir bleiben unserem Prinzip der Nachhaltigkeit treu", erklärten die drei Geschäftsstellenleiter Elfriede Gremel, Gerhard Bauer und Martin Guger, "der verantwortungsvolle Umgang mit Menschen und Ressourcen sind gelebter Teil unserer Unternehmensstrategie." Der Festakt der Inbetriebnahme fand unter dem Beifall der MitarbeiterInnen statt, die heute ihr alljährliches Sommerfest feiern.

Auch den renommierten TRIGOS gewann Haberkorn heuer für sein verantwortungsvolles Wirtschaften und sein Engagement für seine MitarbeiterInnen. Haberkorns Gesundheitsprogramm für seine MitarbeiterInnen, seine Eigeninitiative zur Integration schwer vermittelbarer Jugendlicher und seine umfassenden Investitionen in den Klimaschutz sind seit Jahren fixer Bestandteil des Unternehmens. So konnte Haberkorn Wien auch seit dem Start des Klimaschutzprojekts 2008 den eigenen CO2-Jahresausstoß um 26 Prozent reduzieren.

Vorstand Mag. Gerald Fitz betonte in seiner Eröffnungsrede die Vorbildwirkung, die Haberkorn in Sachen Nachhaltigkeit auch an seinem Standort in Wien demonstriert. "Wir zeigen damit, dass umfassendes Engagement zu Erfolg und Wertschöpfung führen", so Fitz. Haberkorn unterzieht als größter technischer Händler Österreichs etwa sein gesamtes Produktsortiment einem Nachhaltigkeitscheck. Weitere Informationen dazu und Details sind im Internet auf www.haberkorn.com einsehbar.

Rückfragen & Kontakt:

Gabriele Boleloucky-Bolen, Mobil: +43 680 1228 120

gabriele.bolen @ aon.at