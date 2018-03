"Alles Paletti" in Höchst

Erstes Schultheaterfestival Vorarlbergs erfolgreich abgeschlossen

Höchst (OTS/VLK) - Insgesamt 17 Schülergruppen aus den Vorarlberger Volks- und Mittelschulen, Gymnasien und Sonderpädagogischen Zentren haben am ersten Schultheaterfestival Vorarlbergs in Höchst teilgenommen. Bei der heutigen (Freitag, 21. Juni) Abschlussveranstaltung gratulierte Kulturlandesrat Harald Sonderegger den Schülerinnen und Schülern zu ihrer "beeindruckenden Leistung".

Zwei Tage wurde in Höchst aufgeführt - in den Wochen zuvor haben die Schülerinnen und Schüler intensiv miteinander gearbeitet und geprobt, gemeinsam Ideen entwickelt und diese umgesetzt. An Bühnenbild, Requisiten und Kostümen wurde gefeilt. "Diese Art der Kunst- und Kulturvermittlung ist mit Sicherheit eine der wichtigsten und schönsten", sagte der Landesrat. Das Land ist bestrebt für gute Rahmenbedingungen zu sorgen, damit Partnerschaften zwischen Schule und Kultureinrichtungen entstehen. Vorarlberg hat dazu als erstes und einziges Bundesland zwei Schultheatercoaches engagiert, die bei Schultheaterprojekten beratend und begleitend zur Seite stehen. "Junge Menschen sollen die Chance haben gemeinsam mit Kulturschaffenden zu arbeiten. Je früher sie mit künstlerischen und kulturellen Aktivitäten in Berührung kommen, umso eher werden Talente entdeckt und können gefördert werden", betonte Landesrat Sonderegger. Für Schullandesrätin Bernadette Mennel ist die Förderung des ganzheitlichen Lernens ein wichtiges Ziel der schulischen Bildungsvermittlung: "Gerade das Theater fördert eine positive Persönlichkeitsentwicklung und kann eine echte Bereicherung des Unterrichts sein", so Mennel.

Mehr zum Thema "Schule und Theater" findern Interessierte unter www.vobs.at/schuleundtheater

Rückfragen & Kontakt:

Landespressestelle Vorarlberg

Tel.: 05574/511-20141, Fax: 05574/511-920196

presse @ vorarlberg.at

http://www.vorarlberg.at/presse



Hotline: 0664/625 56 68, 625 56 67