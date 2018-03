Sommerfest der Apothekerkammer Oberösterreich: "Weitblick und Innovation: Apotheker sehen über den Tellerrand hinaus"

Linz (OTS) - Die Apothekerkammer Oberösterreich lud am 20. Juni 2013 bereits zum sechsten Mal zu ihrem Sommerfest, um den Berufsstand der Pharmazeuten und deren Leistungen für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu ehren. Zahlreiche Vertreter des oberösterreichischen Gesundheitswesens und Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer folgten der Einladung ins Linzer Kunstmuseum LENTOS. Besonders die Ausführungen von Klaus Heidegger, ehemals ÖSV-Rennläufer und Unternehmer mit Weltruf, fanden großen Anklang. +++

Mehr als 300 Gäste folgten am 20. Juni 2013 der Einladung zum Sommerfest der Apothekerkammer Oberösterreich im Linzer Kunstmuseum LENTOS. Nach dem Willkommens-Aperitiv begrüßte Mag. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Oberösterreichischen Apothekerkammer, Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer und die zahlreichen Besucher:

"Apotheker haben in der Vergangenheit immer wieder Mut zu Innovation und Flexibilität bewiesen. Schöne Beispiele kommen aus der Kosmetik, wo im Lauf der Geschichte mit vielen Neuerungen und Verbesserungen aufgewartet werden konnte. Wir wollen diesem Erfindungsgeist Tribut zollen und unseren Gästen einen faszinierenden Streifzug durch die pharmazeutische Gegenwart und Geschichte bieten."

Diese Flexibilität sprach auch Landeshauptmann Dr. Pühringer an. "Ich möchte den Apothekern meinen Dank aussprechen. Gerade ihr Engagement hat maßgeblich zur Umsetzung des Pilotprojekts "Therapie Aktiv", der strukturierten Behandlung von Typ II Diabetikern, beigetragen. Unterstützen Sie unsere Bemühungen auch weiterhin. Die Gesundheitsreform ist Realität geworden, sie wird seitens des Bundes Ziele vorgeben, die operative Umsetzung liegt aber bei den einzelnen Ländern. Hier wird den Apothekern eine besondere Rolle zukommen." Mag. Dr. Mursch-Edlmayr begrüßte weiters einen besonderen Gast: Klaus Heidegger, ehemals ÖSV-Schirennfahrer und Unternehmer von Weltruf, gewährte Einblicke in sein faszinierendes Wirken. "Auch wenn "seine Apothekerzeit" nun schon länger her ist, so wollen wir doch von seinem Erfahrungsschatz profitieren. Klaus Heidegger war stets auf der Suche nach neuen Wegen. Und diese Themen beschäftigen auch uns Apotheker: offensiv und kraftvoll der Zukunft begegnen, mit offenen Augen durch die Welt gehen und mit vollem Einsatz den Horizont erweitern."

Chancen erkennen und umsetzen

Mag. Monika Aichberger, Vizepräsidentin der Oberösterreichischen Apothekerkammer, freute sich über das rege Interesse an Heideggers Ausführungen: "Heute Abend stehen die Leistungen jener Menschen im Mittelpunkt, die weiter gedacht und über den Tellerrand hinaus geblickt haben. Auch wir wollen in Zukunft versuchen, neben den gewohnten Pfaden, mutig neue Schritte zu setzen."

Klaus Heidegger war einer der besten Slalom- und Riesenslalomläufer der Welt, gewann mehrere Weltcuprennen und entschloss sich schließlich der Liebe wegen, in die USA auszuwandern. Sein beeindruckender Karriereweg führte in die USA und in die Apotheke seines Schwiegervaters.

Klaus Heidegger erinnerte sich in seiner Rede an die Hochachtung gegenüber der Apothekerzunft in seinem kleinen Tiroler Heimatdorf Götzens und schilderte seinen Werdegang zum Selfmade-Neo-Apotheker und Co-Präsidenten der Kosmetik-Kultmarke Kiehl's: "Zum "Herrn Magister", dem Apotheker, hat man in meiner Jugend stets aufgesehen. Er war eine Respektsperson in seinem kleinen Laden gleich gegenüber der Kirche." Dass einen dieser Berufszweig nicht los lässt, beweist Heidegger mit seinem Comeback in der Kosmetikbranche, das er im Herbst mit der neuen hochpreisigen Anti-Aging-Serie "Retrouvé" feiern wird.

Den Ausführungen Heideggers fügte Mag. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr hinzu, dass Apotheker aufgrund ihrer hohen Ausbildung und des umfassenden pharmazeutischen Wissens "Rundumversorger" im extramuralen Bereich sind: "Wir garantieren Sicherheit, Verlässlichkeit und ortsnahe Versorgung. Wir haben tiefe Beziehungswelten zu unseren Kunden und Patienten und genießen größtes Vertrauen in der Bevölkerung. Nicht zuletzt haben Studien immer wieder ergeben, dass das oberösterreichische Gesundheitssystem nicht funktionieren kann, wenn die Spontanversorgung bzw. die Betreuung chronisch Kranker durch Apotheker nicht in diesem Ausmaß gegeben ist."

Zu den Ehrengästen der sommerlichen Veranstaltung zählten:

(Ehrengäste in alphabetischer Reihenfolge)

Dr. Josef PÜHRINGER, Landeshauptmann, Finanz- und Gesundheitsreferent Oberösterreich

Referent Klaus HEIDEGGER

LAbg. Primar Dr. Walter AICHINGER, Rotes Kreuz Oberösterreich

Dr. Wolfgang DONEUS, Landeszahnärztekammer Oberösterreich

Dr. Wolfgang ECKER, Landarbeiterkammer Oberösterreich

Dr. Harald GECK, GESPAG

Alois GRADAUER, Abgeordneter zum Nationalrat

Mag. Karl LEHNER, GESPAG

Mag. Thomas MÄRZINGER, Rotes Kreuz Oberösterreich

Prim. Dr. Brigitte POVYSIL, Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag

Dr. Georg RATHWALLNER, Arbeiterkammer Oberösterreich, Konsumentenschutz

Dr. Julia RÖPER-KELMAYER, Abgeordnete zum Oberösterreichischen Landtag

Mag.pharm. Thomas VEITSCHEGGER, Österreichischer Apothekerverband Mag.pharm. Max WELLAN, Österreichische Apothekerkammer

Fotos zum Sommerfest der Apothekerkammer Oberösterreich finden Sie unter:

http://www.cityfoto.at/galerie/9051/

Bei redaktioneller Verwendung bitten wir Sie um Angabe des Fotocredits "Cityfoto.at"

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Apothekerkammer

Landesgeschäftsstelle Oberösterreich

Mozartstraße 26/1

4020 Linz

Tel.: 0732/77 03 50