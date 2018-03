Steibl: SPÖ-Gebühren belasten Familien überproportional

Gebührenbremse, um dem Tarifwucher einen Riegel vorzuschieben

Wien, 21. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Während Rot-Grün sich in Wien über die Zusatzeinnahmen der Gebührenlawine freuen, leiden viele unter immer neuen Steuerideen der Wiener Stadtregierung. Die Familien werden von den SPÖ-Gebühren überproportional belastet", hält ÖVP-Familiensprecherin Abg. Ridi Steibl fest. "Eine Gebühren-Bremse würde dem Tarifwucher der Sozialisten einen Riegel vorschieben." Zur Erinnerung: 2011 wurde in Wien die Wasser-Gebühren um 33 Prozent erhöht, die Müllgebühren um 6,3 Prozent und die Abwassergebühren um 6,2 Prozent. "Dennoch will die Stadt Wien die Tarife ab 2014 wieder um 4,4 Prozent erhöhen." ****

"Die ÖVP fordert eine Entlastung der Familien, damit die Familien am Ende des Monats mehr im Geldbörsel haben", betont Steibl und weiter: "Die Gebührenerhöhung 2012 belastete jeden Haushalt mit 300 Euro zusätzlich. Eine erneute Erhöhung würde die Kaufkraft der Wiener Familien empfindlich schwächen. Damit hat sich einmal mehr gezeigt, dass für die SPÖ Leistbares Leben ein Fremdwort ist", so Steibl, die abschließend festhält. "Ein bundesweites Gesetz, das die Gebührenerhöhungen einheitlich regelt, könnte derartige Alleingänge in Zukunft verhindern. Damit sich die Familien nicht mehr vor Tariferhöhungen fürchten müssen."

