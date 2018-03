MwSt-Betrug - Krainer/Matznetter: Wichtiger Baustein für mehr Steuergerechtigkeit

Durchbruch im Kampf gegen Mehrwertsteuer-Betrug in der EU

Wien (OTS/SK) - Zufrieden zeigten sich SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer und SPÖ-Wirtschaftssprecher Christoph Matznetter über den heutigen Beschluss der EU-Finanzminister in Sachen Schnellreaktionsmechanismus. "Das ist ein wichtiger Baustein für mehr Steuergerechtigkeit und schiebt dem milliardenschweren Mehrwertsteuerbetrug endlich einen Riegel vor", so Krainer am Freitag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. "Durch das Reverse Charge Modell -dem Umdrehen der Kette werden illegale Karussellgeschäfte gestoppt und Steuerbetrug kann leichter unterbunden werden", betont Matznetter. Immerhin kostet der Mehrwertsteuerbetrug die EU und die Budgets der EU-Staaten jährlich mehrere Milliarden Euro. In der Vergangenheit betrogen Kriminelle die einzelnen EU-Staaten, in dem sie Waren über mehrere Grenzen immer wieder verkauften, sich die Mehrwertsteuer erstatten ließen, ohne dass die Verkäufer die Mehrwertsteuer zahlten. ****

Mit dem heutigen Beschluss ist es gelungen diesen illegalen Kreislauf zu stoppen. "Österreich und allen voran Matznetter und Schieder waren im Kampf gegen den Mehrwertsteuer-Betrug Vorreiter in Europa", betont Krainer. Bereits 2008 drängte Österreich auf die Einführung des "Reverse Charge Modells". "Künftig können hinterzogene Millionenbeträge im Sinne der Steuergerechtigkeit verwendet werden", so Krainer und Matznetter unisono. (Schluss) mo/sas/mp

