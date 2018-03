Presse-Information zu ExtraDienst 6/2013

Wien (OTS) - Der neue ExtraDienst ist da! Auf 214 Seiten (und das im Juni !!!) bringt das Heft jede Menge frische Informationen. Etwa: Die Pläne der Styria: Der Medienriese hat ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt - den Tourismus / Die große Wahl-Show: Die Agenturen der Parteien, die Budgets. / Dreiste Zugreifer: Die Coverstory widmet sich diesmal dem wachsenden Feld der Plagiateure und Content-Räuber.

EDitorial

Die Plagiateure sind die großen Profiteure unserer Gesellschaft. In seinem EDitorial plaudert Christian W. Mucha aus dem Nähkästchen seiner Erfahrungen. In über 30 Jahren ExtraDienst enttarnte er so manches Kupferstück. Doch auch er selbst war vor der Versuchung des günstigen Kopierens nicht gefeit.

Top Dienst

Styria steigt in Tourismus ein. Der Medienkonzern eröffnet sich eine neue Spielwiese. Die Styria Tourismusportale sollen zielgruppenspezifische Hotel-Angebotsgruppen vermarkten. Zum Start widmet man sich den SPORTaktiv-Hotels. 20 Häuser sind bereits unter Vertrag. Gepusht durch die Marketingpower des Styria-eigenen Mediums SPORTaktiv. Weitere Angebotsgruppen sollen folgen.

Schindele steigt aus. Der Service Client Director verließ die Agentur St. Stephen's und betrat den Weg in die Selbständigkeit. Baut derzeit sein eigenes Beratungsunternehmen auf. Kernkompetenz:

Markenberatung und Mobile-Marketing.

Bundesländerinnen kommen nach Wien. ExtraDienst kündigte es bereits im Vorjahr an, nun ist es soweit: Die Magazingruppe von Moser Holding und Styria steigt mit 25,1 Prozent beim Echo-Lifestyle-Magazin wienlive ein. "Es ist unseren Produkten sehr ähnlich, etwas urbaner und jünger, passt aber perfekt als siebtes Bundesland", so Andreas Eisendle, Geschäftsführer der Bundesländerinnen. Jetzt fehlen nur noch Niederösterreich und Burgenland.

COVERSTORY Auf leisen Sohlen

"Hoppla, das kenn ich ja" schießt es einem beim Anblick so manches Sujets durch den Kopf. In Zeiten von Google mag sich der eine oder andere Kreative denken: Besser gut gestohlen als schlecht erfunden. Das gilt längst nicht nur für Werbeschmieden. Auch im Medienbereich setzt sich Copy & Paste immer mehr durch. Auf die Spitze getrieben haben es aber die Produktplagiateure. ExtraDienst zeigt die dreistesten Kupferbeispiele und lotet die Grenzen zwischen Inspiration und Plagiat aus.

Im Interview

Petra Hauser und Andreas Martin. Datenflut, technischer Wandel:

Media-Agenturen gehen neuen Herausforderungen entgegen. Media.at Chefin Petra Hauser und pilot@media Geschäftsführer Andreas Martin erläutern, wohin die Reise geht.

Die große Show

Als Fernsehköche haben die Spitzenkandidaten der Parteien den Endspurt zur Nationalratswahl im Herbst angerichtet. Nun folgt die Werbeschlacht. Welche Partei sich dabei auf welche Agentur verlässt und wie hoch die Budgets sind, lesen Sie im aktuellen ExtraDienst .

Integrations-Fragen

Düstere Prognose für Onliner. Laut einer Umfrage sollen Digitalagenturen in den nächsten zehn Jahren vom Markt verschwinden. Aufgehen in Full-Service Agenturen. ExtraDienst befragte die Spezialisten zu ihrer Zukunftsprognose.

Opfer der Schnelligkeit

Breaking-News und Live-Ticker beherrschen das moderne Mediengeschehen. Allzu oft fallen Recherche und der Blick auf die Zusammenhänge dem Turbojournalismus zum Opfer.

Co-Produzenten

Auf der Suche nach Einsparungen haben Unternehmen den Kunden entdeckt: Immer häufiger lassen Firmen Konsumenten Produkte, Services oder Kampagnen mitgestalten.

Kein Papier an Bord

Gedruckte Zeitungen im Flugzeug - ein Auslaufmodell. Die Air France hat sie bereits verbannt. Andere Airlines könnten dem französischen Beispiel folgen.

Gemeinschaftsgeld

Web 2.0 gewinnt im Aktienmarkt an Boden: Immer mehr Communities versorgen potenzielle Anleger mit Know How und Tipps. Social Trading verfügt aber auch über Tücken.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst u.a.:

Gemeinsam Regional. Nächster Anlauf zur Bildung einer gemeinsamen Vermarktungsgesellschaft der Regional-TV Sender.

Stellungswechsel. Bild verbannte die Nackte von Seite 1 ins Blattinnere. Fans der Girls proben den Aufstand.

Provinz ist Trumpf. Für Bundesländerzeitungen sind die Regionalberichterstatter der neue Hoffnungsträger: Sie bringen exklusiven Content und sind das Aushängeschild des Mediums.

Bitte Zahlen. Die Infografik als Kunst, Wissen in Bildern zu kommunizieren. ExtraDienst bringt die Beispiele.

Passive und Pragmatiker. Die Altersgruppe 55+ gilt als wenig technikaffin. Eine neue Studie enttarnt dieses Vorurteil als Fehleinschätzung mit finanziellen Folgen für die Mobilfunker.

