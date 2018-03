"Pressestunde" mit Bundesparteiobmann, Außenminister und Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger, ÖVP

Am 23. Juni um 11.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - ÖVP-Chef und Vizekanzler Dr. Michael Spindelegger möchte nach der Nationalratswahl im Herbst SPÖ-Chef Werner Faymann als Bundeskanzler ablösen. Nächste Woche geht die ÖVP mit einer Plakatoffensive in den Wahlkampf, in der die Steuerpolitik der SPÖ attackiert wird. Wie stehen die Chancen der Volkspartei? Mit wem will Michael Spindelegger seine Ziele umsetzen? Ist die Neuauflage der großen Koalition das Ziel? Wie reagiert der Außenminister Spindelegger auf in- und ausländische Kritik am raschen Abzug der österreichischen Blauhelme vom Golan? Und wie soll es mit den Beitrittsgesprächen der EU mit der Türkei weitergehen?

Die Fragen stellen:

Wolfgang Fellner

"Österreich"

und

Patricia Pawlicki

ORF

