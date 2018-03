"Thema" am 24. Juni: Mord vor dem Frauenhaus

Außerdem: Hallstatt nach der Mure und 30 Jahre Donauinselfest

Mord vor dem Frauenhaus

Eine 34-jährige Mutter bringt ihren Sohn gerade in den Kindergarten. Es ist 7.30 Uhr mitten in Wien-Simmering, als sie von ihrem Ehemann vor den Augen des Kindes niedergestochen wird. Obwohl mutige Passanten den 53-Jährigen überwältigen, kommt für die junge Frau jede Hilfe zu spät. Schon vor sechs Wochen war sie vor ihrem gewalttätigen Mann ins Frauenhaus geflüchtet. Wie sicher können diese Schutzeinrichtungen für Frauen überhaupt sein? Welche Wege führen aus der Gewalt? Wie kann man bei den Tätern ansetzen? Zoran Dobric hat recherchiert.

Ausnahmezustand im Weltkulturerbe - Hallstatt nach der Mure

Das Unwetter war kurz, aber folgenschwer: eine Mure verwüstete Mitte der Woche den Ortskern des Bilderbuchortes Hallstatt in Oberösterreich. "Geröll und Wasser sind durch mein Schlafzimmerfenster hereingekommen" sagt ein sichtlich geschockter Seewirt. Die Besitzerin des Hotels "Grüner Baum", Monika Wenger, erzählt: "Als ich mir die Schäden des starken Hagels anschauen wollte, schossen plötzlich Schlamm und Wasser durch die Rezeption. Die Gäste mussten rasch in den ersten Stock ausweichen". Jetzt helfen sie beim Aufräumen, ebenso wie viele Freiwillige. Eine Katastrophe mitten in der Hauptsaison - welche Auswirkungen hat das auf den Tourismus? Hat es Versäumnisse gegeben? Wurden Auffangbecken zu spät geräumt? Und müssen wir jetzt öfter mit kleinräumigen, verheerenden Unwettern rechnen? Gudrun Kampelmüller und Franz Normann berichten.

30 Jahre Donauinselfest

"Vor 30 Jahren war Wien eine Wüste", sagt Harry Kopietz, der "Vater" des Donauinselfests. "Ich bin nach München gefahren, wenn ich am Abend so richtig ausgehen wollte." Kein Wunder also, dass 1983 beim ersten Donauinselfest, das damals noch "kulturelles Frühlingsfest" hieß, statt der erwarteten 15.000 Gäste plötzlich 160.000 Menschen auf die erst halbfertige Insel strömten. Mittlerweile sind es drei Millionen, das Festival wurde zum größten Freiluft-Event Europas. Der Gastronom Walter Ecker und seine Familie sind seit 27 Jahren beim Inselfest dabei. Für viele ist es ein alljährlicher Fixpunkt. Wie haben Inselbesucherinnen und -besucher die Entwicklung in den vergangenen drei Jahrzehnten erlebt, was hat sich in ihrem Leben und in der Gesellschaft verändert? Rike Fochler und Johannes Schubert gehen auf Zeitreise. Nähere Infos zur Berichterstattung in ORF eins, ORF 2, ORF III, Radio Wien, Ö1, Hitradio Ö3 und FM4 vom 30. Inselfest sind unter http://presse.ORF.at abrufbar.

Schlagerstar Marc Pircher - hinter den Kulissen der Hitfabrik

Man liebt sie oder man lehnt sie kategorisch ab: Beim Thema volkstümliche Musik scheiden sich die Geister. Doch Bierzelte, Landdiscos und die Kassen sind voll. "Zuerst kommt die Mafia, dann kommt die Prostitution und dann kommen wir", gesteht Schlagerstar Marc Pircher in einem Moment der Verzweiflung im Kinodokumentarfilm "Schlagerstar", der vom ORF aus Mitteln des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert wurde. Zwei Filmemacher haben Marc Pircher ein Jahr lang begleitet. Herausgekommen ist ein unverfälschtes Bild der harten Arbeitsrealität eines Stars der volkstümlichen Musik. Wer ist der Mensch dahinter? Johannes Schubert hat Marc Pircher an einem seiner wenigen freien Tage zu Hause im Zillertal besucht.

