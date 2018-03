VP-Juraczka: Gratulation an die Wiener Schülerunion

Wien (OTS) - "Ich darf der Wiener Schülerunion, allen voran Obmann Michael Jayasekara, zum grandiosen Wahlerfolg recht herzlich gratulieren", so ÖVP Wien Landesparteiobmann Stadtrat Manfred Juraczka zum Ergebnis der Landesschülervertretungswahl 2013.

"Das fulminante Ergebnis von 24 von 24 Mandaten in der Landesschülervertretung zeigt, wie schon in den Vorjahren, dass die unermüdliche Arbeit und der konstruktive Service der Schülerunion von den Schülerinnen und Schülern geschätzt wird. Es ist mehr als erfreulich, dass im schulischen Bereich weiterhin die bürgerliche Schülerunion das Sagen hat", so Juraczka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at