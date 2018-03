Khol: Mit zwei starken Seniorenbund-Kandidatinnen machen wir die ÖVP zur Nummer 1!

Gertrude Aubauer und Susanne Walpitscheker starke Vertreterinnen von Senioren-Anliegen in Michael Spindeleggers Wahlkampf-Team

Wien (OTS) - Nachdem im heutigen Bundesparteivorstand der ÖVP die Bundes-Kandidatenliste zur Nationalratswahl am 29. September einstimmig beschlossen wurde, hält Univ.-Prof. Dr. Andreas Khol, Bundesobmann des Österreichischen Seniorenbundes und Mitglied des ÖVP-Bundesparteivorstandes fest:

"Michael Spindelleger hat mit dieser Bundesliste ein kompetentes Team versammelt. Jung und alt, neue Gesichter und erfahrene Abgeordnete, Frauen und Männer bilden hier gemeinsam das Abbild unserer Bevölkerung - wie es im Nationalrat sein soll. Für den Seniorenbund kandidieren Mag. Gertrude Aubauer auf Platz 9 und Susanne Walpitscheker auf Platz 15. Damit hat Spindelegger zwei starke Vertreterinnen für unsere Senioren-Anliegen in seinem Team. Gemeinsam werden wir die ÖVP am 29. September zur Nummer 1 machen. Dies ist uns wichtig, damit wir auch alle Seniorenbund-Forderungen, die im heute ebenfalls beschlossenen Wahlprogramm enthalten sind, tatsächlich umsetzen können."

Mag. Gertrude Aubauer ist schon seit 2006 erfolgreiche Seniorenbund-Abgeordnete im Nationalrat und betont: "Ich werde meinen Auftrag ganz klar weiterführen: Österreichs Seniorinnen und Senioren müssen im Nationalrat gehört werden, ihre Anliegen müssen sich in den Gesetzen, die wir beschließen, wiederfinden. Oft geht es dabei nicht nur um eine spezielle Sichtweise der Senioren bei vorliegenden Gesetzen, sondern darum, Senioren-Themen überhaupt auf die Tagesordnung zu bringen. Auf die Themen Pensionen und Pflege lassen wir uns dabei nicht beschränken; wir bestimmen bei jedem Thema mit. Vor allem der Kampf gegen die Teuerung mit der von mir entwickelten 'Seniorenbund-Sparrechnung' und der für Ältere besonders wichtige Konsumentenschutz bleiben dabei weiter im Mittelpunkt!"

Susanne Walpitscheker ist seit 2011 stellvertretende Generalsekretärin des Österreichischen Seniorenbundes: "Meine Kandidatur zeigt: für den Seniorenbund zählt das Alter nicht. Wir vom Seniorenbund fragen nicht 'Wie alt bist du?', sondern 'Was kannst du beitragen?'. In diesem Sinne will ich mich einbringen und dafür sorgen, dass die Forderungen des Seniorenbundes umfassend umgesetzt werden. Besonders wichtig ist mir dabei der Fokus auf die Zusammenarbeit der Generationen - denn alleine die Senioren umfassen ja schon zumindest zwei davon!"

