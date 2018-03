ÖVP Frauen freuen sich über Reißverschluss auf der Bundesliste

Wien, 21. Juni 2013 (ÖVP-PK) "Wir freuen uns, dass auf den ersten 10 Plätzen der ÖVP Bundesliste für die Nationalratswahl das Reißverschlusssystem eingehalten wurde. Auch auf den weiteren wählbaren Plätzen sind die ÖVP Frauen als Kandidatinnen stark vertreten. Damit treten 9 Frauen von 20 Kandidatinnen und

Kandidaten an der Seite von Spitzenkandidat Michael Spindelegger

als Spitze der ÖVP zur Nationalratswahl im Herbst an", freut sich Bgm. Abg.z.NR Dorothea Schittenhelm, Bundesleiterin der ÖVP Frauen, die selbst auf Platz 7 der Bundesliste einstimmig nominiert wurde. Die ÖVP Frauen werden mit voller Kraft für Michael Spindelegger als Nummer eins in Österreich kämpfen! ****

