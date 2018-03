FP-Gudenus zu Payr: Wollte Stadtwerke-Chefin die Misswirtschaft nicht mehr verantworten?

Der überraschende Abschied der Generaldirektorin lässt breiten Raum für Spekulationen

Wien (OTS/fpd) - Stadtwerke-Chefin Gabriele Payr verlängert ihren Vertrag nicht mehr. Zuletzt hatte sie einen Verlust in der Höhe von 800 Millionen Euro ausweisen und verantworten müssen. "Dabei weiß doch jeder, wie ungeniert in Wien die Politik in die Führung von stadtnahen Unternehmen eingreift. Das beginnt bei der Werbeplanung und endet bei Personalangelegenheiten", erklärt Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er vermutet, dass Payr die ihr aufoktroyierte Misswirtschaft einfach nicht mehr hinnehmen wollte. Gudenus: "Das würde den überraschenden Abgang erklären. Dass im Rathaus falsche Entscheidungen getroffen werden und man sich dafür öffentlich abwatschen lassen muss, ist sicher nicht lustig. Aber bei den Gehältern, die in den von der SPÖ ausgegliederten oder privatisierten Betrieben bezahlt werden - teils verdienen dort die Manager ja zwei, drei Mal so viel wie der Bürgermeister - kann sie sich die Flucht vermutlich leisten." (Schluss)

