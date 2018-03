"Hohes Haus" über Zukunftsfragen

Am 23. Juni um 12.00 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Fritz Jungmayr präsentiert das ORF-Parlamentsmagazin am Sonntag, dem 23. Juni 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2, mit folgenden Beiträgen:

Die Pflege der Zukunft

Mit Horrormeldungen von einer Million Pflegebedürftigen in 20 Jahren und von der generellen Unfinanzierbarkeit der Pflege versuchen private Pflegeversicherungen, neue Kundinnen und Kunden zu werben. Kann auch in Zukunft die Pflege vom Staat finanziert werden? Ja sagen alle politisch Verantwortlichen. Doch nein sagen sie zu einer staatlichen Pflegeversicherung analog zur Krankenversicherung. Noch schwieriger als die Frage, woher das Geld kommt, dürfte die Frage zu beantworten sein, wer uns in Zukunft pflegen wird. Dagmar Wohlfahrt geht dem auf den Grund.

Gast im Studio ist Michael Landau, Direktor der Caritas Wien.

Die Schule der Zukunft

Sie wollte keine "Hudri-Wudri-Reform" ließ dieser Tage die Lehrergewerkschaft ausrichten. Eine bezeichnende Aussage. Kaum eine Reform gestaltet sich so zäh, wie die Schulreform. Bund und Länder haben sich zwar kürzlich geeinigt, die Bezirksschulräte abzuschaffen und durch ein regionales Schulmanagement zu ersetzen, doch sogar diese Minireform könnte noch scheitern, denn in Schulangelegenheiten ist eine Verfassungsmehrheit nötig. Aber keine der Oppositionsparteien möchte mit der Regierung mitstimmen. Der Opposition gehen die Vorschläge nämlich nicht weit genug. Claus Bruckmann hat mit den Bildungssprechern und -sprecherinnen und Ministerin Claudia Schmied gesprochen.

Die EU der Zukunft

Mit 1. Juli 2013 wird Kroatien 28. Mitglied der Europäischen Union. Der Prozess der europäischen Integration macht einen weiteren Schritt nach vorn. Doch wo sind die Grenzen dieser Integration? Die seit Jahren auf Europa lastende Schuldenkrise hat auch den Schwung in der EU-Erweiterung beachtlich gedrosselt. Länder wie Island, Norwegen oder auch die Schweiz sind heute von der EU weiter entfernt als vor der Krise. Die Türkei steht derzeit auf der Kippe und auch Kroatiens Nachbarn auf dem Balkan werden wohl noch länger auf eine Mitgliedschaft in der Union warten müssen. Tim Cupal berichtet.

