"Kulturmontag" am 24. Juni: Bürgerbeteiligung, Geschmacksfrage und Kroatien auf der Suche nach seiner Identität

Wien (OTS) - Martin Traxl führt am 24. Juni 2013 ab 22.30 Uhr in ORF 2 durch einen "Kulturmontag", der sich diesmal u. a. mit den immer häufiger werdenden Protesten von Bürgerinnen und Bürgern gegen Bauvorhaben beschäftigt - zu Gast im Studio ist Stadtplaner und Filmemacher Reinhard Seiß. André Heller und Gerald Matt besprechen Geschmack und Geschmacksverwirrungen - anlässlich der Ausstellung "Böse Dinge". Und Kroatien steht im Mittelpunkt eines weiteren Beitrages: Das künftige EU-Land scheint auf der Suche nach sich selbst zu sein. Zu Wort kommen u. a. die Schriftstellerin Slavenka Drakulic sowie einer der angesehensten Journalisten und Autoren Kroatiens, Ivica Djikic. "art.film" zeigt um 23.30 Uhr das Drama "Fierce People - Unter Wilden" als ORF-Premiere.

Bau-Wut: Zersiedelung und Bürgerbeteiligung in Österreich

Bürger wollen mitreden! Immer mehr Einkaufszentren entstehen im Umland der Städte und Dörfer. Längst geht es nicht mehr um die Versorgung der Bevölkerung, sondern um einen beinharten Verdrängungswettbewerb. Für jede einzelne Person in Österreich gibt es 1,76 Quadratmeter Verkaufsfläche - nur die Schweizer haben noch mehr. Die Folgen sind überall sichtbar: zersiedelte Landschaft, verödete Ortskerne, lange Anfahrtswege und jede Menge soziale Probleme. Immer öfter regen sich Proteste gegen Bauvorhaben. Immer öfter sehen das auch die verantwortlichen Politikerinnen und Politiker ein und lassen zu, dass sich die Bürger und Bürgerinnen am Planungsprozess beteiligen. Der "Kulturmontag" über ästhetische, ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Folgen des Bauens auf der grünen Wiese und erfolgreiche Gegenstrategien. Der Stadtplaner und Filmemacher Reinhard Seiß spricht dazu live im Studio.

Geschmacksfrage: André Heller und Gerald Matt über Geschmacksverwirrungen

Über guten Geschmack kann man streiten - aber: Wer bestimmt, was schön oder hässlich ist? Diese Fragen sind so alt, wie die Fähigkeit des Menschen, seine Umwelt zu gestalten. Unternehmen geben Milliarden für Marktforschung aus, um herauszufinden, welche Produkte den Geschmack der Zeit treffen. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe stellt in der Ausstellung "Böse Dinge" wieder einmal die Geschmacksfrage. Diesmal aber sozusagen von hinten herum. Zu sehen sind die sonderbaren Objekte der Anfang des 20. Jahrhunderts gegründeten "Abteilung der Geschmacksverirrungen". Der "Kulturmontag" hat sich die "Bösen Dinge" ganz genau angesehen und mit zwei schillernden Persönlichkeiten der österreichischen Kulturszene, mit André Heller und Gerald Matt, über ihr Geschmacksverständnis gesprochen.

Identitäts-Frage: Kroatien in der EU

Ab 1. Juli ist Kroatien das 28. Mitglied der Europäischen Union. Eine Vielzahl an Hoffnungen und Ängsten bewegen die Kroatinnen und Kroaten: Steigt oder sinkt die Arbeitslosenrate, gibt es einen wirtschaftlichen Aufschwung, werden sich die Löhne dem europäischen Niveau angleichen, wird es mehr Sicherheit und weniger Korruption geben? An erster Stelle fragen sich aber viele: Wer sind wir nun? Nach wie vor ist die jüngste Geschichte des Landes nicht aufgearbeitet, der Nationalismus, der den ersten unabhängigen, aber faschistischen kroatischen Nationalstaat verklärt, nicht überwunden. Die Wunden aus dem Balkan-Krieg sind noch lange nicht verheilt. Wozu die gerade erst erkämpfte Unabhängigkeit wieder aufgeben? Und führt die EU-Mitgliedschaft wirklich hin zu einer demokratischen Zukunft in Europa? Der "Kulturmontag" besucht ein Land auf der Suche nach sich selbst. Zu Wort kommen u. a. eine der bekanntesten Intellektuellen, die Schriftstellerin Slavenka Drakulic, und einer der angesehensten Journalisten und Autoren Kroatiens, Ivica Djikic.

