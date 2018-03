Aviso Fototermin: Rohbau-Begehung des Bildungscampus Hauptbahnhof

Wien (OTS) - Die Roharbeiten am zukünftigen Bildungscampus Hauptbahnhof sind in den vergangenen Monaten massiv vorangeschritten. Bereits jetzt kann man sehr gut große Teile des ab Herbst 2014 "in Betrieb" gehenden Bildungsbaus erkennen. Vor Ferienbeginn eine gute Möglichkeit, einen der innovativsten Schulstandorte Wiens zu begehen.

Vertreter der Medien, insbesondere FotografInnen, sind herzlich dazu eingeladen, sich am Donnerstag, dem 27. Juni, um 10.00 Uhr über den Baufortschritt des neuen Bildungscampus Hauptbahnhof zu informieren.

(Schluss)

"Rohbau-Begehung des Bildungscampus Hauptbahnhof"



Eingang: Nur über 10., Gudrunstraße 90 möglich (Baustelleneinfahrt,

gleich links entlang Mauer zur Baustelle/Gebäude)



Datum: 27.6.2013, um 10:00 Uhr



Ort:

Baustelle Bildungscampus Hauptbahnhof

Gudrunstraße 90, 1100 Wien



