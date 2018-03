Spindelegger: Starkes Signal als Partei der Mitte

Spindelegger präsentiert ÖVP-Bundesliste

Wien, 21. Juni 2013 (ÖVP-PD) "Der Bundesparteivorstand der ÖVP hat die Entscheidung über 20 Frauen und Männer auf der Bundesliste getroffen. Das ist ein starkes Signal der ÖVP als Partei der Mitte", sagt ÖVP-Bundesparteiobmann Vizekanzler Michael Spindelegger nach dem heutigen Bundesparteivorstand. "Wir haben uns bemüht, bei den Kandidaten alle Bevölkerungsgruppen so abzubilden, dass es Jüngere und Ältere, Neue und Erfahrene sowie Unternehmer und Arbeitnehmer auf den vorderen und somit wählbaren Plätzen gibt. Der Bundesparteivorstand hat diese Liste auf meinen Vorschlag einstimmig beschlossen." Besonders stolz ist der Bundesparteiobmann "auf eine starke Frauenquote, wie noch nie in der ÖVP. Denn die Frauenquote ist in der ÖVP fest verankert." Bei neun Bundesländern sind vier Frauen als Spitzenkandidatin, davon unsere Ministerinnen Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich, Maria Fekter in Oberösterreich und Beatrix Karl in der Steiermark, sowie WKW-Präsidentin Brigitte Jank in Wien. Und von 20 Bundeslistenplätzen sind ebenfalls neun Frauen. "Wir haben auch jungen Leuten eine Chance gegeben. Was Sebastian Kurz durch seine Amtsführung und sein Engagement an guter Erfahrung für die Bundespartei bewerkstelligt hat, das haben wir fortgesetzt. Wir haben auch auf den Landeslisten entsprechend junge Leute gereiht." ****

Auf der ÖVP-Bundesliste für die Nationalratswahl sind gereiht:

1. Michael Spindelegger.

2. Michaela Steinacker: "Sie hat in der Privatwirtschaft viele Positionen innegehabt und als Managerin Erfahrung und Sachverstand für die Art des Wirtschaftens, wie wir es uns vorstellen. Sie ist derzeit im Immobilienbereich tätig."

3. Sebastian Kurz: "Als jüngstes Regierungsmitglied hat er bewiesen, dass man auch innerhalb von zwei Jahren mit einem schwierigen Thema die Stimmungslage in einem Land drehen kann", so Spindelegger.

4. Angelika Winzig: "Die langjährige Unternehmerin weiß, wie man Arbeitsplätze in Unternehmen schafft und was es heißt, mit dem fertig zu werden, was Unternehmen täglich entgegen schlägt. Es ist wichtig, sie in unsere Überlegungen einzubeziehen."

5. Asdin El Habbassi: Der Salzburger mit marokkanischen Wurzeln stellt ein Symbol für gelungene Integration durch Leistung dar und steht für eine neue Generation erfolgreicher Österreicher.

6. Andreas Zakostelsky ist Vorsitzender bei Valida. Als Obmann der Pensionskassen in Österreich ist er Ansprechpartner für das wichtige Thema Pensionen. "Wir brauchen seine Expertise", so Spindelegger.

7. Dorothea Schittenhelm: Die Bundeschefin der ÖVP Frauen ist auch Bürgermeisterin von Bisamberg. "Sie weiß wovon sie spricht und tut das nicht gerade leise. Ich bin stolz, dass sie die ÖVP Frauen führt und so immer wieder Kandidatinnen auf unsere Liste bringt", sagt Spindelegger.

8. Hannes Rauch: "Unser Generalsekretär muss im Nationalrat vertreten sein und für eine enge Zusammenarbeit mit dem Parlamentsklub stehen."

9. Gertrude Aubauer: Die Nationalratsabgeordnete engagiert sich besonders für Menschen im fortgeschrittenen Alter und tritt dabei für Themen ein, die diese Menschen beschäftigen, wie Pflege und Pension.

10. Jakob Auer ist ein erfahrener ÖVP-Abgeordneter und Präsident des österreichischen Bauernbundes. "Er wird uns in Fragen der Landwirtschaft vertreten, denn die Zukunft der Bauern ist nicht einfach."

11. Wolfgang Gerstl kommt aus Wien, ist aktuell ÖVP-Verfassungssprecher im Nationalrat und leistet in entscheidenden Fragen sehr gute Arbeit.

12. Franz-Joseph Huainigg hat "eine breite Geschichte hinter sich und noch viel mehr vor sich. Für alle Menschen mit Behinderungen muss er eine starke Stimme im Parlament sein", betont Spindelegger.

13. Peter McDonald: Der Wirtschaftsbündler gilt als Sozialversicherungsexperte und bringt vor allem im Versicherungsbereich neue Impulse ein. "Gerade was Anreizsysteme,

um gesünder zu leben, angeht, hat er bereits richtungsweisende Vorschläge gemacht", so Spindelegger.

14. Norbert Schnedl ist ÖVP-Arbeitnehmervertreter und wurde als ÖGB-Vizepräsident gerade wieder gewählt. "Als FCG-Bundesobmann wird er einbringen, was schwarze Arbeitnehmer wollen: Wir setzen auf Leistung und gerechte Entlohnung. Unternehmer und Arbeitnehmer müssen eng zusammenarbeiten."

15. Susanne Walpitscheker: Als stellvertretende Generalsekretärin des Seniorenbundes sind die Sorgen und Anliegen älterer Menschen ihr tägliches Brot. Spindelegger: "Mit ihr werden die älteren Menschen stark vertreten."

16. Andrea Schwarzmann ist Bundesbäuerin in Österreich und repräsentiert die Frauen in der Landwirtschaft.

17. Adelheid Fürntrath-Moretti ist Bundesvorsitzende von "Frau in der Wirtschaft" und setzt sich als Nationalratsabgeordnete vor

allem im Bereich Tourismus ein.

18. Barbara Kogler ist Landesobfrau der ÖVP Frauen Kärnten: "Wir brauchen dringend Signale im Süden des Landes, wo vieles im Umbruch ist. Sie wird das Team der starken ÖVP Frauen verstärken."

19. Georg Keuschnigg: Der bisherige Bundesrat ist in der Landwirtschaft zuhause. "Mit ihm haben wir einen starken Vertreter der österreichischen Bauern, der ihre täglichen Sorgen kennt."

20. Theresia Leitinger ist 24 Jahre alt und Generalsekretärin der ÖVP-Frauen. "Sie hat sich in kurzer Zeit mit viel Schwung und Elan hervorragend bewährt. Sie ist eine von Dreien, die unter 30 Jahre alt sind. Das ist ein eindeutiges Signal in Richtung Zukunft", stellt Spindelegger klar.

"Wir setzen nicht nur auf Wirtschaft. Wir wissen auch, wie sie funktioniert", betont der Bundesparteiobmann, der sich auf Zukunftsthemen konzentrieren will, denn "die sind wichtig in Österreich: Themen wie Arbeitsplatzsicherung, Umgang mit älteren Menschen und Pflege, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie junge Menschen mit Migrationshintergrund." Diese sollen die notwendigen Elemente Integration durch Leistung repräsentieren. Dazu Spindelegger abschließend: "Wir haben Frauen, wir haben die Jungen und wir haben sehr erfahrene Parlamentarier. Damit ist die ÖVP auch in Zukunft als die Partei der Mitte erkennbar."

