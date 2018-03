AVISO: Bundeskanzler Werner Faymann besucht Ganztagsvolksschule Wien-Neubau

Wien (OTS) - Bundeskanzler Werner Faymann wird am 26. Juni 2013 um 8.00 Uhr gemeinsam mit Bundesministerin Claudia Schmied die Ganztagsvolksschule Neubau besuchen und Medienvertreterinnen und Medienvertreter über die Ausbaupläne der Bundesregierung zur schulischen Tagesbetreuung und zu verschränkten Ganztagsschulen informieren.

Ort: Zieglergasse 21, 1070 Wien

Foto- und Filmmöglichkeit an ausgewählten Stationen

