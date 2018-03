"Sport am Sonntag" mit Nenad Bjelica und Niki Lauda im Studio

Am 23. Juni um 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert "Sport am Sonntag" am 23. Juni 2013, um 18.00 Uhr in ORF eins u. a. mit dem ersten ORF-TV-Auftritt des neuen Austria-Trainers Nenad Bjelica. Ebenfalls live zu Gast: Niki Lauda.

Formel 1: Niki Lauda live im Studio Mercedes-Aufsichtsratsvorsitzender Niki Lauda live über den "Reifenkrieg" in der Formel 1.

Fußball: Austria-Trainer Nenad Bjelica live zu Gast

Von Wolfsberg nach Wien - der nächste Schritt in der steilen Karriere des Nenad Bjelica. In "Sport am Sonntag" spricht der Kroate über Ziele, Herausforderungen und seine Philosophie.

Fußball: Als Österreich Geschichte schrieb

"I wer narrisch" - 35 Jahre nach dem legendären Ausspruch zeigt "Sport am Sonntag" die "andere Seite" von Cordoba.

Fußball: Brasilien im Fußball-Fieber

Massenproteste und Fußballpartys - Brasilien im Ausnahmezustand. "Sport am Sonntag" mit dem Lokalaugenschein.

Leichtathletik: Ivona Dadic - Im Team mit der Olympiasiegerin Österreichs beste Siebenkämpferin Ivona Dadic und Olympiasiegerin Jessica Ennis bilden eine Trainingsgemeinschaft. "Sport am Sonntag" besuchte Ivona Dadic in England.

"Sport am Sonntag" ist auf der ORF-TVthek als Live-Stream und als Video-on-Demand abrufbar.

